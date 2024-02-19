大灣區醫療券｜新上榜深圳和睦家醫院研推套餐優惠　或平兩至三成

港府今（19日）公布「長者醫療券大灣區試點計劃」，擴大長者醫療券適用範圍至多5間綜合醫院和2間牙科醫療機構，預計今年第三季可以陸續開展服務。其中一間新增的機構為深圳新風和睦家醫院，所屬集團新風天域執行董事、大灣區首席評營官蕭毅晃表示，現時約有一成至兩成港人來醫院求診，料有大灣區醫療券可以增加到三至四成。他又指，醫院計劃為使用長者醫療劵的病人提供套餐優惠，詳情仍在與港府商討，而優惠或便宜兩至三成。



深圳愛康健口腔醫院策略及投資總監陳永基則指，現時醫院每月平均有一萬名港人接受口腔護理服務，佔所有顧客五成，當中大部分為長者，同樣料有大灣區醫療券後更吸引港人去就診。



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新風天域料深圳和睦家醫院港人病人佔比翻倍

深圳新風和睦家醫院，所屬集團新風天域執行董事、大灣區首席評營官蕭毅晃表示，現時約有一成至兩成港人來醫院求診，當中不少人為長者，亦有長者曾向其表示，希望可以使用醫療券付款，故料有大灣區醫療券後港人的比例可以增加到三至四成。

他亦指，為令港人就診更為安心及順暢，醫院已有一半的職員會講粵語，包括前桌職員、醫生和護士，並增設港人服務窗口。他又指，香港長者一般會到旗下醫院接受驗身、牙科及照腸鏡等服務，當中不少人更是一家大小來體檢。他透露，現時正與港府商討推出套餐優惠予使用醫療券的長者，而優惠或便宜兩至三成。

深圳愛康健：現半數求診者為港人 長者為主

深圳愛康健口腔醫院亦為新增的牙科醫療機構之一，策略及投資總監陳永基則指，現時醫院每月平均有一萬名港人接受口腔護理服務，佔所有顧客五成，當中大部分為長者，同樣料有大灣區醫療券後更吸引港人去就診。

他表示，不少香港長者來到醫院洗牙及植牙，而其服務定價約為香港的半價，料不少港人因考慮到其價錢、醫療質素、地理位置等來醫院就醫。他認為，有大灣區醫療券後可以給予多一個選擇予香港人，而日後同樣會推出套餐優惠予使用醫療券的長者。