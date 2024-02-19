科大開發新型血液測試早期檢測阿爾茲海默症　準確率達9成

科技大學今日（19日）公布，成功開發了一項前沿的血液測試，可早期檢測阿爾茲海默症和輕度認知障礙，其準確率達約9成，有望實現全球早期精準檢測。率領研究的科大校長葉玉如表示，新技術現已可應用於臨床試驗和藥物治療，有助監察病情進展及藥物反應，加速個人化治療的發展。



科大校長葉玉如教授（前排中）表示，新型血液檢測簡單、高效且入侵性低，「預示著診斷新時代的到來」。（香港科技大學提供）

可同時測量21種血液蛋白生物標誌物

科大表示，由葉玉如率領的國際研究團隊早前完成開發1套新型血液測試，可同時測量21種與阿爾茲海默症相關的血液蛋白生物標誌物水平變化，突破現有主要通過分析單一生物標誌物來指示大腦病理的局限。而在檢測阿爾茲海默症及輕度認知障礙的準確率，分別超過96%及87%。測試亦適用不同人群，包括中國和歐洲人群。

阿爾茲海默症的一個主要特徵是有害的澱粉樣蛋白（Aβ）斑塊在大腦中積聚，導致腦細胞功能障礙和喪失，進而導致漸進式的記憶力衰退、認知能力下降以及日常活動和溝通困難。目前Aβ水平的測量只能通過昂貴的腦部影像或入侵性的採集方式來實現，不過新型血液測試可以檢測到大腦Aβ蛋白病理。

檢測可應用臨床試驗及藥物治療

葉教授表示，新型血液檢測簡單、高效且入侵性低，「預示著診斷新時代的到來」。她表示，檢測還可用於篩選合適的患者，以進入臨床試驗和藥物治療，以及用於密切監測病情進展和藥物反應。她續指，在不久的將來，還可透過揭示不同人群與個體間不同的阿爾茲海默症致病分子機制，加速個人化治療的發展。