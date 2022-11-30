中大研發全球首個系統分析「眼底相」偵測腦退化症 過程僅2分鐘
本港每10名70 歲或以上長者便有一位患上認知障礙症，當中超過一半屬阿兹海默症。以往診斷阿茲海默症方法不普及或具侵入性，中文大學醫學院的研究團隊成功研發全球首個人工智能系統，利用「眼底相」可準確偵測阿茲海默症，準確度逾八成，診斷過程僅需2分鐘。
當腦內過度積聚澱粉狀蛋白等不正常物質，便會導致腦細胞死亡，乃至認知能力退化。中大醫學院內科及藥物治療學系腦神經科臨床專業顧問區穎芝表示，現時偵測澱粉狀蛋白的方法，例如正電子腦掃描或通過腰椎穿剌提取腦脊液等，做法不普及或具入侵性。
為解決臨床上的限制，中大領導國際團隊成功研發全球首個人工智能系統，只需「眼底相」即可準確偵測阿茲海默症。
中大醫學院眼科及視覺科學學系系主任譚智勇稱，當視網膜血管或神經有損傷或退化時，會直接或間接反映腦部有類似的血管或神經病變，故可透過「眼底相」幫助評估阿茲海默症的情況。
研究團隊利用近 13,000 張來自 648 名阿茲海默症患者，以及 3,240 名認知功能正常人士的「眼底相』，用於研發和測試新系統，而偵測阿茲海默症的準確度為 84%。患者檢查時無需直接接觸眼球，因此不會感到疼痛或不適。檢查僅需1至2分鐘，若分數超過55%，則建議患者須尋求家庭醫生、老人科醫生或腦科醫生作進一步檢查。
中大周佩芳認知障礙預防研究中心主任莫仲棠教授建議，患者若出現輕度徵狀，如開始出現頻密失憶已可接受檢查。
區頴芝建議，若出現輕微病徵，應及早診斷，在病發初期接受治療，有助預防阿茲海默症或減慢腦退化速度。莫仲棠稱，日後有望以眼底相配合人工智能系統，找出隱藏在社區的阿兹海默症高危個案，盡早為這些患者進行各種預防治療。
72歲陳太是研究的參加者之一，她自2019年起因兒子移民情緒變差，又因疫情減少社交活動，丈夫開始發現她變得焦慮及健忘，經常重複同一問題和忘記練習多年的太極。在出現上述的病徵後，她於2020年7月求醫，並透過「眼底相」檢查確診，接受治療後，現時經常重複說話的症狀已有改善。