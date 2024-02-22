地盤工涉玩貓為名姦少女　事後稱忍不住及「srooy」 強姦罪成

地盤工涉以玩貓為名，著在Telegram群組認識的18歲少女到其家，並在無使用安全套下強姦少女，之後並發訊息稱：「我對你有意思，今日忍唔住，真係srooy(應為sorry)」。地盤工被捕時卻指女方自願。他否認強姦罪，早前在高等法院受審，7名男陪審員昨起退庭商議，今(22日)以6比1比數裁定被告強姦罪成。



被告陳俊君，33歲，地盤工。他被控於2022年1月21日，在天水圍沙江圍某單位強姦當時18戱的X。

被告陳俊君否認強姦18歲少女，在高等法院受審。（資料圖片）

報讀IVE課程收到群組成員的私訊

X早前供稱，她在2021年報讀香港專業教育學院(IVE)，並加入Telegram的相關群組。至翌年1月，為該群組成員的被告私下發訊息予X，兩人開始聊天。其後，被告邀請X到其住所玩貓，X亦有赴約。

指被告在未使用安全套下把她強姦

於案發日，X再到被告的住所玩貓。期間，被告著X到其房間聊天，並稱感到寒冷，然後攬著X。被告之後在床上吻X的臉，又掀開其上衣摸她的胸。被告繼而脫去雙方的褲子，在未有使用安全套下與強姦X，並在體外射精。X強調，當時嘗試推開被告亦有叫「唔好」，但被告未有理會。

被告曾塞500元入其外套衣袋

她指遭性侵後，欲開門離開單位但不果。此時，被告把500元塞給X，她拒收並把該鈔票扔在地上，被告拾起鈔票再塞入她外套的袋。X離開單位後，致電求助。

辯方指X性交後曾向被告要錢

辯方盤問時則指，X第一次到被告住所，離開時獲被告曾給予1000元。此外，她第二次到被告家玩貓，X稱感到寒冷，被告便提議攬著X讓她取暖。兩人攬住數秒後，X主動吻被告的額頭等，和用手握住被告的陽具，並自願和被告性交。兩人性交後躺在床上，期間X稱已花費被告早前給她的1000元，問對方可否給予更多錢，被告洗澡後給500元予X。

X庭上同意被告曾給予500元，其他的辯方案情都不同意。

被告警誡下稱有同個女人做愛

控方案情續指，被告於案發日晚上透過Telegram傳送訊息，包括「其實你對我有無感覺？今晚srooy(應為sorry)，我對你有意思，今日忍唔住，真係srooy」，「你唔覆我，我好擔心你傻豬」和「對唔住....俾個機會我照顧你，可以嗎？」

事件報警後，被告被捕，在警誡下稱：「我頭先係有同個女人在間房做愛，但佢自願架。」

案件編號：HCCC118/2023