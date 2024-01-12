商人酒店房非禮罪成　指事主35歲不涉心智未成熟遭利用　押後判刑

中年商人涉酒店房內性侵曾居美國並操流利普通話的女子，包括吻其胸及用手指插其下體等，陪審團昨裁定商人企圖強姦罪不成立，但非禮罪成。辯方律師今（12日）在高等法院求情時指，本案事主已35歲，故本案不涉利用心智未成熟少女，本案亦未有預謀或暴力的成份，律師又指，被告的母親昨在案件有裁決前離世，被告未能見母親最後一面，成為人生一大遺憾。法官把案押後至 1 月 26 日判刑，以待事主的心理報告。



被告韋德恩（54歲，商人），被控於2022年8月18日在旺角希爾頓花園酒店一房間內企圖強姦及非禮X，但他只被裁定非禮罪成。

被告韋德恩否認企圖強姦及非禮罪。(劉安琪攝)

被告月入約10萬人民幣

辯方求情指，被告在內地大學畢業，案發時為商人，月入約10萬元人民幣。被告現與家人居於北京，他和妻子均已持有香港永久居民身份證，案發時來港本欲為3子辦理香港身份證，計劃一家移民香港，現計劃因其被定罪而有變數

妻患癌母昨逝世

辯方續指，被告患有高血壓、心臟病及糖尿病。其妻子去年確診甲狀腺癌，因被告要留港面對案件，其妻須獨力照顧兒子，暫時未能接受手術。辯方更透露，被告母親於昨日陪審員退庭期間逝世，被告未能見母親最後一面，雖咎由自取，但仍是人生一個遺憾。

事主案發時已35歲

辯方最後指，被告和事主為朋友關係，犯案不涉預謀、違反誠信或暴力。再者，事主案發時 已35 歲，故本案不存在利用心智未成熟少女的情況。

案件編號：HCCC238/2023