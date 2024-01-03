政圈風聲｜內地客不過夜成主流　據悉李家超曾向中央提放寬自由行

內地旅客除夕夜滯留香港一役，令政府官員深切體會到內地旅客不過夜成為主流。單看去年11月訪港旅客數字，近85%不過夜客都是來自內地，政府要思考如何留人。政界過去私下多次向政府建言，倡增加自由行城巿數目、恢復深圳居民「一簽多行」，以及提高訪港內地旅客的免稅額，冀帶動香港旅遊業，據了解，特首李家超亦曾向中央提出有關建議，有知情人士認為大機會在農曆新年前後「逐步有序」落實。



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訪港內地旅客不過夜成趨勢

旅發局最新的訪港旅客數字顯示，單計去年11月，有162萬訪港旅客人次不過夜，當中84.4%屬內地旅客，總計首11個月，1488萬不過夜訪港旅客人次當中，亦有85.3%來自內地，可見疫情後訪港內地旅客的新常態。政務司司長陳國基昨天（2日）為內地客滯留香港事件解話時，承認「經一事長一智，見到旅客出入境模式有所改變」，不過聚焦討論疏導內地旅客離港的同時，如何留著旅客過夜，才是令本地旅遊業重拾起色的上策。

政界曾倡恢復一簽多行、增自由行城市、提高免稅額

據悉港區人大政協，以至資深建制派過去一年，多次向政府高官爭取放寬自由行措施，包括向財政司司長陳茂波反映。至上月底，全國人大常委李慧琼與3名港區人大代表，亦親自向常委會提出恢復深圳居民「一簽多行」，再逐步有序開放到大灣區9個城市，另外，提出將自由行城巿數目由49個擴大至更多省市，以及提高訪港內地旅客的免稅額由5000元人民幣增至3萬元人民幣，希望刺激內地旅客來港消費，增加購物意欲，方案正等待常委會工作辦公室回覆。

李家超上月到北京向領導人述職之後，亦曾與文化和旅遊部黨組書記孫業禮會面，當時提到特區政府會繼續發揮香港國際城市旅遊樞紐和一程多站示範核心區的角色。（政府新聞處相片）

據悉李家超曾向中央提出放寬自由行

李家超上月到北京向領導人述職之後，亦曾與文化和旅遊部黨組書記孫業禮會面，當時提到特區政府會繼續發揮香港國際城市旅遊樞紐和一程多站的角色，未來的工作重點包括開拓客源，吸引更多高增值過夜旅客訪港，刺激旅客消費，推動旅遊業高質量發展。據了解，李家超亦曾向中央提出放寬自由行建議，包括恢復「一簽多行」、擴大自由行城巿數目及提高訪港內地旅客免稅額。

網民認為不少00後不知「青蟹」，故內地旅客當假鈔也不出奇。（資料圖片）

料放寬自由行措施「成事機會大」 需循序漸進推行

有知情人士相信，放寬自由行措施「成事機會大」，中央一旦拍板落實，措施亦不會一蹴而就，需要「漸進式」逐步有序推行，舉例會否先增加一兩個自由行城市，測試香港承受力，訪港內地旅客免稅額會否先提升至15,000元。農曆新年將至，措施亦有望在「大時大節」做起。