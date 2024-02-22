香港旅遊博覽會｜港人訪日本愛遊鄉郊縣市　物價平、圓匯低更抵玩

3年疫情過去，全面通關亦已1年，不少港人「報復式旅行」，由今日（22日）起一連四日首次舉辦的「香港旅遊博覽會」，除了旅行社、航空公司和酒店參展外，深受港人旅遊的日本，其中鳥取縣、岡山縣的觀光局都來參展。

原來鳥取縣去年過夜的香港旅客，比韓國旅客更多；日圓匯率近年偏低，岡山縣的物價較大城市為低，吸引精打細算的港人喜歡到此「抵到盡」。



由今日起至25日一連四日在會展舉辦首個「香港旅遊博覽會2024」，不少旅行社、航空公司、酒店等設攤位，介紹業務，吸引市民參加。

2023年鳥取縣港客過夜 比韓國客多

日本鳥取縣、岡山縣觀光局亦設攤位吸引市民了解日本鄉郊縣市。鳥取縣國際交流員賴小姐表示，2023年在鳥取縣過夜的香港旅客比韓國旅客更多，可見越來越多港人喜歡到日本鄉郊縣市。她表示，觀察到疫後市民喜歡到大自然城市旅遊，「上年暑假開始市民想去二、三線城市，咁就係鳥取縣同岡山縣嘅機會。」

疫後旅客熱愛大自然

她又指，香港旅客在疫後喜歡主題旅遊，不時收到查詢，詢問觀星團、單車團、行山團、露營團、觀鳥團等有甚麼推薦路線，「疫情之後大家需要大自然、空間。」

日圓匯率變低 鄉郊縣市更抵玩

岡山縣香港事務所職員Iris表示，不少香港人趁著日圓匯率較低到日本遊玩，但大城市酒店的價格可能會因此上漲，反而日本鄉郊縣市物價較低，能夠吸引港人，「香港人趁Yen（ 日圓）平咗之後，有咩再抵啲地方玩。」

她表示，大部分旅客會計劃在一周內到訪鳥取縣及岡山縣，最後經大阪離開。由於沒有直航機到達岡山縣，因此推出多種租車優惠，吸引旅行團及自由行旅客。

旅行社70%為國內團 北韓團3月復辦

除了港人熱愛的日本外，優越旅遊總經理羅偉亮表示，中國內地團在疫後亦成大熱，現時70%的團為國內團，短途低價位團就比剛通關增加了50%，「短線比預期受歡迎好多。」

為了滿足不同需求的旅客，旅行社亦有開辦高價位深度遊團，例如每位2萬至3萬元的西藏團，甚至是北韓團。他表示，北韓將在3月重新開始予旅客進入，最近亦收到不少查詢。