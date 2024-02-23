今日必看8分鐘｜將藍隧道私家車起火｜瀝心沙大橋被撞影片曝光

將藍隧道私家車起火 全車盡毀 一度單管雙程行車

今日（23日）早上7時25分，將藍隧道往觀塘方向有私家車行駛時冒煙起火，司機及時逃出並報警求助。消防員趕抵現場，於11分鐘後將火救熄，事件中無人受傷。由讀者提供相片可見，涉事私家車陷入火海，有職員試圖用喉射水灌救。私家車車頭嚴重損毀，車頭冚連同擋風玻璃燒至熏黑，及後由拖車移離現場。其間將藍隧道往茶果嶺方向的管道一度封閉，往將軍澳管道需實施單管雙程行車。

車Cam直擊｜新清水灣道兩車落斜 的士打燈切線撞九巴再撼鐵欄

今日（23日）上午7時許，一輛九巴及一輛的士沿新清水灣道落斜，駛至順利邨體育館對開路段時意外相撞。43歲姓廖巴士司機頸痛及23歲巴士男乘客頭痛，送往聯合醫院治理，54歲姓劉的士男司機並無大礙。警方接報到場調查，涉事路段一度封閉。

讀者直擊│中環少年不慎踢波落海 拋救生圈「一擊即中」撈回足球

中環有數名少年在岸邊踢波時，不慎將足球踢落海中。正當眾人躊躇如何是好時，當中有人急中生智，用救生圈「救」波，成功將足球撈回岸上。不過，根據香港法例，任何人不得毀壞或擅取救生圈，違例者會被檢控。

廣州瀝心沙大橋被撞完整影片曝光 5車10分鐘內從斷裂處直衝而下

廣州市南沙區瀝心沙大橋，周四（22日）5時30分左右，遭貨櫃船「良輝688」輪兩度撞到橋墩後斷裂，導致4輛車和1輛電單車從斷裂處墮落，釀5人死亡、2人受傷送院、1人微輕傷。內媒再公布事發時完整影片，可見10分鐘內墮橋車輛先後從斷裂處直衝而下。

海關港珠澳大橋截私家車 揭暗格藏$1000萬走私黃金疑圖轉運內地

海關昨日（22日）在港珠澳大橋，截查一輛準備離港的可疑私家車，經X光檢查後，在私家車首飾箱附近暗格位置，搜獲共重約20公斤的走私黃金，市值1,000萬元。一名34歲澳門男司機被捕。海關估計，隨着內地金價上升，不排除不法分子抵達澳門後，會再將黃金偷運到內地，賺取差價。

私家車深宵行駛無亮頭燈被警截 揭司機涉偷朋友車兼無牌駕駛

觀塘發生偷車案。凌晨零時許，警方東九龍衝鋒隊人員，在巧明街近駿業街交界巡邏期間，發現一輛私家車駛經，但沒有亮起車頭車尾燈，於是上前截查。警方初步調查後，發現車上年約20歲男司機為無牌駕駛，立即將其扣查；同時根據車牌資料聯絡車主，發現該車屬於被捕男子的朋友所有，原本停泊在彩雲邨，但疑被人私下偷偷駕走。警方以涉嫌「無牌駕駛」、「無第三者保險下駕駛」及「未獲授權而取用運輸工具」等罪名，將司機拘捕帶署扣查。

夏寶龍訪港｜晤立會議員 有提23條立法後要全力拼經濟

中共中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍今早與立法會主席、財會內會和十八個事務委員會正副主席會晤。人大常委、內委會主席李慧琼會後稱，夏寶龍關心本港經濟發展和民生。據悉，夏寶龍在回應議員提及《基本法》23條立法時，指完成立法後可集中精神拼經濟；又指香港是國家的「掌上明珠」。

擴大自由行｜下月增西安青島 特首：屬高消費旅客 助提振經濟

內地今日（23日）公布，國務院批准下月6日起，西安和青島戶籍居民申請個人遊簽注赴香港、澳門，每次可在港澳逗留不超過七天。特首李家超下午約三時半於政總會見記者，稱感謝中央積極回應特區政府的訴求，新措施反映國家主席習近平對香港的關心和支持，特別是對本港經濟發展。他續指，西安和青島有千萬人口，每年有萬億本地生產總值，擁有高收入、高消費的消費群，相信對提振經濟有作用。至於未來會否再增加更多自由行城市、擴大「一簽多行」，他指，相信相關措施會陸續有來，但希望按步就班，如有新安排，將會向外公布。

海關深圳灣口岸截離境貨車拘男司機 揭車底藏$110萬走私電子零件

海關昨日（21）根據風險管理原則，於深圳灣大橋香港口岸，檢查一輛報稱載有電子零件離境貨車。人員以電筒檢查車底時，於底盤支架位置發現32條以黑色膠紙包裹的電子零件，並放有強力磁石將零件固定於車底。海關最終檢獲約1,300支電腦記憶體和700個固態硬碟，市值110萬元。海關指，如該批零件成功走私國內，可逃避高達31萬元稅務。涉事50歲男司機被控一項企圖輸出未列艙單貨物，下周四（29日）在屯門裁判法院提堂。