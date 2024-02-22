海關深圳灣口岸截離境貨車拘男司機　揭車底藏$110萬走私電子零件

海關昨日（21）根據風險管理原則，於深圳灣大橋香港口岸，檢查一輛報稱載有電子零件離境貨車。人員以電筒檢查車底時，於底盤支架位置發現32條以黑色膠紙包裹的電子零件，並放有強力磁石將零件固定於車底。海關最終檢獲約1,300支電腦記憶體和700個固態硬碟，市值110萬元。海關指，如該批零件成功走私國內，可逃避高達31萬元稅務。涉事50歲男司機被控一項企圖輸出未列艙單貨物，下周四（29日）在屯門裁判法院提堂。



人員以電筒檢查車底時，於底盤支架位置發現32條以黑色膠紙包裹的電子零件，並放有強力磁石以用於固定車底。（陳浩然攝）

鑑於農曆新年及內地春節結束，中港貨運流量回復假期前水平，深圳灣貨物組昨日透過風險管理，對一輛報稱載有電子貨物的離境貨車進行檢查。雖然貨物與報關單相符，惟人員以電筒檢查貨斗車底時，發現呈不尋常反光物，送往驗車場檢查後，於車底左右兩邊檢獲32條以黑色膠紙包裹的電子零件，每條膠紙放有強力磁石以用作固定車底。

海關隨即拘捕該名50歲中國籍男司機，他被控一項企圖輸出未列艙單貨物，案件將於下周四（29日）在屯門裁判法院提堂。

海關檢獲約1,300支電腦記憶體和700個固態硬碟，市值110萬元港幣。（陳浩然攝）

海關指，涉事男司機經過深圳灣口岸時，向海關申報載有一批貨物，企圖分散人員的注意力，集中搜查貨物，包括中央處理器及合成電路等。海關又形容男司機行徑「狡猾」，將電子零件以黑色膠紙包裹，不但與車底顏色相近，更以黑色磁石將零件固定，令走私物品不容易被發現，企圖蒙混過關。

有組織罪案調查科特別調查第二組調查主任翁兆澧指，不法分子利用走私方式供應內地市場，逃避稅率，從而提升利潤。如該批成功走私國內，可逃避稅率高達28%，即約31萬元港幣。

海關會繼續透過風險管理及情報分析堵截走私行為；強調走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被罰款200萬元或監禁7年。