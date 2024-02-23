北大嶼山醫院醫生涉不恰當檢查女病人胸　調離臨床職務　院方報警

北大嶼山醫院表示，本月15日接獲一名女病人投訴，報稱有醫護人員在診症期間懷疑作出不恰當的身體檢查。院方對事件高度重視，隨即就投訴展開調查，並已報警，將會全力配合警方調查。據悉，涉及醫護人員為一名男醫生，被指不適當觸及女病人胸部。



北大嶼山醫院公布有醫護人員對女病人作出不恰當身體檢查。（資料圖片）

涉事職員已被調離接觸病人的臨床職務

院方表示，在接獲投訴後一直與病人保持聯絡，會繼續為有關病人提供所需協助。至於涉及事件的職員，現時已被調離接觸病人的臨床職務。院方已向醫院管理局總辦事處報告事件。

醫管局表示，非常重視病人安全，要求職員秉持嚴格的專業操守，不會容忍職員對病人有不恰當行為，一旦發現必定嚴肅跟進。