北大嶼山醫院醫生涉不恰當檢查女病人胸 調離臨床職務 院方報警
撰文：倪清江
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北大嶼山醫院表示，本月15日接獲一名女病人投訴，報稱有醫護人員在診症期間懷疑作出不恰當的身體檢查。院方對事件高度重視，隨即就投訴展開調查，並已報警，將會全力配合警方調查。據悉，涉及醫護人員為一名男醫生，被指不適當觸及女病人胸部。
涉事職員已被調離接觸病人的臨床職務
院方表示，在接獲投訴後一直與病人保持聯絡，會繼續為有關病人提供所需協助。至於涉及事件的職員，現時已被調離接觸病人的臨床職務。院方已向醫院管理局總辦事處報告事件。
醫管局表示，非常重視病人安全，要求職員秉持嚴格的專業操守，不會容忍職員對病人有不恰當行為，一旦發現必定嚴肅跟進。
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