廣華醫院呼吸喉管鬆脫　醫護聽不到警報　病人情況危殆

廣華醫院發生嚴重醫療事故，事發於本周一（5日）一名51歲本身情況危殆的肺結核病人，在隔離病房留醫期間呼吸機喉管突然鬆脫，呼吸機當時有發出警報，但隔離病房有兩層門，醫護未有聽到警號，醫護相隔50分鐘再進入病房時始發事件。



醫護發現病人呼吸機喉管鬆脫時，發現病人沒有意識和心跳，現時情況仍然危殆。廣華醫院稱會對病人提供一切協助，會成立根源調查委員會徹查事件。



廣華醫院代表舉行記者會交代事件，醫管局九龍中醫院聯網總監張復熾、廣華醫院行政總監鄧錦成、廣華醫院內科及老人科部門主管李家輝會見傳媒。張復熾表示，事件涉一名51歲病人，其呼吸機喉管鬆脫，已通知醫管局。院方已聯絡家屬交代事件，會提供一切協肋。

廣華醫院內科及老人科主管李家輝表示，去年12月16日因白血症休克，轉入ICU，要用呼吸機，病因為肺結核，前幾日轉入內科隔離病房，病人當時清醒。事發在本周一（5日）醫護為病人接駁呼吸機，並帶上肢體固定帶，並在下午3時50分離開病房。醫護下午4時40分再進入病房，發現呼吸機喉管鬆脫，病人沒有意識及沒有心跳，病人情況危殆。

廣華醫院院長鄧錦成表示，初步原因可能是因為病人有動作而致呼吸機喉管鬆脫，當時維生監察機器有發出警示，但因為隔離病房有兩層門，故醫護未能聽到音響。另外，護士站的維生監察機器與病房內的維生監察機器亦未有連接。

鄧又表示，醫護在下午3時50分離開病房時一切正常，直至下午4時40分再進入病房才發現事件，至於中間發生什麼事仍要待調查。他又指，院方由於只掌握初步數據，故仍待廠商了解當中停氧了多久。他表示，此些病人醫護有不時監察，而今次事件中醫護離開至再入病房亦少於一小時。

他指出，相關系統在2021年已開始使用，並非搬入新醫院時才使用。他表示，其他病房內的維生監察機器及護士站中心監察系統未有出現連接訊號問題，至於為何此病房內的維生監察機器沒有訊號，原因正了解當中。

鄧錦成表示，呼吸機情況仍要留待根源委員會了解。他又指，護理部職員有相當嚴格指引使用約束手帶。

至於事發時的人手，鄧指當時有7名護士及2名護理員，符合標準。隔離病房有40人，為病房使用量八成。

他續指，當時呼吸機仍是運作中，初步估計是因為病人郁動而令喉管鬆脫，因為不是任何人可以入去，而是要醫護入去，加上CCTV可見病房出入，涉事時間沒有人曾進入病房。他補充，最後一次入病房內的護士亦指當時情況一切正常，故初步估計是因為病人郁動而令喉管鬆脫。

廣華醫院發生嚴重醫療事故。（資料圖片）

鄧錦成未有回應病人病情有無因為事件而惡化，只指「當然係一件唔好事件」，會繼續協助病人。他指，呼吸機及遙距監察系統已使用逾兩年，醫護亦有一定的訓練，故現時仍會沿用相關系統。

至於為何事發後數日才公布事件，他表示，事件後最重要是治療病人，加上事件涉及多件機器，故要花時間去向廠商了解事件，才向大眾公布。

多個記者問到病人情況如何，鄧稱，手上沒有數據，並指病人現時在深切治療部，希望他盡早回復過來。