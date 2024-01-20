MIRROR｜工程分判商被罰42萬　Mo父指事件難以接受　盼有合理跟進

MIRROR演唱會去年發生嚴重意外，事故中重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫，而工程分判商「協興隆舞台工程有限公司」周三（17日）認6項傳票控罪，判罰款42萬元。阿Mo父親、牧師李盛林今日（20日）在新一封代禱信指，過去幾天法庭再對事件作出判詞和指引，作為家人感到事件對阿Mo所做成的嚴重創傷是難以接受，重申「受傷的若是這些承辦商和安裝設備者或是其家人，他們會這樣疏忽而不顧後果嗎？」



他又指，雖然就MIRROR演唱會的調查已告一段落，但盼對阿Mo和家人漫長及嚴重的創傷能有一個合理的跟進。



▼2022年7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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裁判官轟協興隆員工以目測方式檢查是行業陋習

2022年7月MIRROR紅館演唱會發生嚴重意外，舞台屏幕墜下擊中兩名舞蹈員。工程分判商「協興隆舞台工程有限公司」周三（17日）承認6項傳票控罪，判罰款42萬元。裁判官批評，協興隆員工僅以目測方式檢查屏幕是否安全，是行業的陋習。

李盛林牧師今在代禱信中提到，過去幾天法庭再對事件作出判詞和指引，作為家人感到事件對阿Mo所做成的嚴重創傷是難以接受，重申「受傷的若是這些承辦商和安裝設備者或是其家人，他們會這樣疏忽而不顧後果嗎？」信中又指，雖然就MIRROR演唱會的調查已告一段落，但盼對阿Mo和家人漫長及嚴重的創傷能有一個合理的跟進。

阿Mo18個月不能動彈 Mo父：他為何要受這樣的苦？

他續指，面對18個月不能動彈的兒子阿Mo，痛苦之處在於他在意識和表達上非常清晰，腦筋清醒，家人對此更是感到無奈和極度悲痛，「他為何要受這樣的苦？！」他指出，每當在Facebook看到阿Mo活潑開心的回憶 ，心中常湧現出一個呼求，「還我一個活潑健康的阿Mo」、「神啊！阿Mo 是無辜的，人的錯誤傷害了他，求袮繼續醫治拯救他。」

▼2022年7月28日 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



「神經元」信號的傳遞是下一個治療焦點

信中提及阿Mo近日狀況，指「神經元」信號的傳遞是下一個治療的焦點，即神經信號可以繞道受創神經的部份，使得兩端的健康神經能接駁起來，讓肢體能聽命於大腦的指揮。信中指，阿Mo 十分雀躍等待「東風」的出現，而在教授們匯聚各方努力製造「東風」的過程中，盼能漸漸使風「刮」起來。

代禱信中提到，事隔半年，Mo爸媽能再一次與舞者重聚，聆聽他們在這段日子的心聲，惟部分仍未走出那趟事件的陰霾，祈願他們對人生和生命有更深刻的體會，對舞蹈的熱誠更澎湃。

代禱信全文：

李盛林牧師 // 啟言（阿Mo）代禱信 78 (20240121)

「耶穌設一個比喻，教導要恆切禱告，不可灰心。」（路加福音18:1）

解說..... 一個寡婦屢次到一個官面前討公道，後來這官因她不斷求而感精疲力盡，最终為她伸張正義 - 「上帝揀選的人日夜向祂呼求，難道祂不會給他們一個公道嗎？難道他會遲遲不理嗎？」(路加福音18:7)

(一) 啟言(Mo)

1)【東風在形成中】

每當教授們提說復康的進度，並看到他們努力不懈的為阿Mo尋找醫療的出路，阿Mo 感到十分雀躍等待「東風」的出現。在教授們匯聚各方努力製造「東風」的過程中，盼能漸漸使風「刮」起來。

【禱告】

祈願神帶領教授們選取合適的方案，並能順利聯絡各方，使阿Mo的頸椎神經復康能成功，在醫學上創造另一個奇蹟。

2) 【去年今週代禱信(26) – 2023年01月22日】 - 前後一年的比較：

(去年今週)

a) 「去年與舞者重聚」：

事隔半年，Mo爸媽能再一次與舞者重聚，聆聽他們在這段日子的心聲，唯部分仍未走出那趟事件的陰霾。但能夠成為他們的鼓勵和同行者，就有如阿Mo在他們心中憂患與共。

b) 「去年事件調查」：

調查雖告一段落，盼對啟言和家人漫長及嚴重的創傷能有一個合理的跟進。

(現在今週)

a) 「舞者身心靈」：

23位舞者都各自重整自己的對人生及舞蹈藝術的發展，雖然有小部份內心仍有陰霾，但隨著時間的洗禮大多也回復常態的生活。祈願他們對人生和生命有更深刻的體會，對舞蹈的熱誠更澎湃。

b) 「法庭再提供Mirror 事件判決資料」

過去幾天法庭再對事件作出判詞和指引，作為家人感到事件對阿Mo所做成的嚴重創傷是難以接受。Mo爸在早前一個訪問中表達了易地而處的看法，提出了一個問題：受傷的若是這些承辦商和安裝設備者或是其家人，他們會這樣疏忽而不顧後果嗎？家人面對著18個月無法動彈，但在意識和表達上非常清晰的兒子，家人更是感到無奈和極度悲痛。

3) 阿Mo相關的醫療簡介【神經元革命】 … (Neuron Revolution)

a) 「神經元」的研究是一個最新跨領域的生物科技研究，包括了集合「神經科學」、「精神醫藥」、「人工智能」、「基因工程」、「機械人技術」和「合成生物學」的廣泛領域為基礎。

b) 針對醫學上的應用更是具有其獨特性，特別是了解大腦功能、在神經的創傷和損壞以及各樣神經的紊亂和病理上，藉著這些科研的成果，建立一個技術平台，達成修復改善神經細胞活動及傳遞功能。

c) 對阿Mo來說，「神經元」信號的傳遞是下一個治療的焦點。這意味著神經信號可以繞道受創神經的部份，使得兩端的健康神經能接駁起來，讓肢體能聽命於大腦的指揮。

d) 按代禱信72 的描述，目前在「神經元」創傷的醫學研究上，有幾個可行的發展方向。下期代禱信中會一一簡介。

【禱告】：

近年來，在「神經元」研究探索的領域中日新月異，感謝科研對神的人體創造結構和功能有越來越多發現和了解。同時，祈求這些科研成果能幫助阿Mo和其他有需要的人復康，使他們能夠重新過常人的生活。

(二) Mo爸媽

1）「無奈與悲痛」

面對18個月不能動彈的兒子阿Mo，痛苦之處在於他在意識和表達上非常清晰，腦筋清醒。雖已過了這麼長的時間，但每當看到他的時候，便不自覺地想起他那活潑的模樣，心中更感無奈和極度悲痛，「他為何要受這樣的苦？！」

2) 「人的錯，傷了活潑健康的阿Mo」

面書（Facebook)常過一段時間便自動整輯過去的照片及視頻重播，每當看到阿Mo活潑開心的回憶 ，心中常湧現出一個呼求：「還我一個活潑健康的阿Mo」、「神啊！阿Mo 是無辜的，人的錯誤傷害了他，求袮繼續醫治拯救他。」

隨著阿Mo 治療過程的變化，我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能，也體驗到 「路雖是難走，但一想到過去復康有良好的進度，心中仍充滿盼望」。