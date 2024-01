MIRROR｜阿Mo筋腱肌肉有增長　期待半年的「上肢外骨骼」下周到埗

在MIRROR演唱會意外受傷的舞蹈員李啟言(阿Mo)現時仍未能自主活動,其父李盛林今日(27日)在代禱信中稱,期待差不多半年的「上肢外骨骼」最終下周可以到埗,器械將有助於增強阿Mo的上肢功能。



筋腱肌肉增長起步走路基本條件 暫靠「外骨骼」站立行路

李盛林在信中表示,期待差不多半年的「上肢外骨骼」最終下周可以到埗,經過測試和訓練之後,阿Mo即可開始使用,這將有助於增強他的上肢功能。他提及,與去年相比,阿Mo 經過了一年真正的復康治療,筋腱肌肉有所增長,並指這都是起步走路的基本條件。他又指,到目前為止,阿Mo 仍然暫時被動地靠著「外骨骼」來站立行路。

▼2022年7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言(阿Mo)IG照片▼



Mo父期望再生醫學科研幫助阿Mo

李盛林指近年來,在「再生醫學」領域的研究進展探索日新月異,期望這些科研成果能幫助阿Mo和其他有需要的人,使他們能夠復康,過常人的生活。他亦表示,隨著阿Mo 治療過程的變化,體驗到 「路雖是難走,但想到過去復康能有好的進度而仍充滿盼望」。

▼2022年7月28日 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



代禱信全文:

李盛林牧師 // 啟言(阿Mo)代禱信 79 (20240128)`

「主啊!如今我等甚麼呢?我的指望在乎袮」(詩篇 39:7)

【解說】:

1) 苦難中約伯在等候的過程之中曾發出過常人的心聲:「我有甚麼氣力使我等候?我有甚麼結局使我忍耐?」

2) 人在地上都是著眼在所見和自己的處境,但 始終最確定的是神所給予我們最好的「指望」,「因為祂在過去不斷印證與我們同在的作為」。

(一) 啟言(Mo)

1)【等候東風的糾結】

a) 等待黎明的一刻永遠是最黑暗、沉重,也是最期待的一刻。

b) 等候的過程太長很容易失去方向和目標,盼望神幫助阿Mo仍能持守著目標堅持下去。

c) 「東風」集結和形成的過程都需要有很多天時地利人和的配合,期望這些結合能順利使東風早日形成。

2) 「上肢外骨骼」

期待差不多半年的「上肢外骨骼」最終下週可以到埗,經過測試和訓練之後,阿Mo即可開始使用,這將有助於增強他的上肢功能。

(二)【去年今週代禱信(27) – 2023年01月29日】 - 前後一年的比較:

1) (去年今週)

「去年阿MO心願」

“I am gonna relearn how to walk, may God strengthen up my muscles and open up the pathway for me.”

「我將要重新學走路了。求大能的神強健我的筋腱肌肉,為我開廣濶的路。」

2) (現在今週)

「仍期待復康的一天」:

與去年相比,經過了一年真正的復康治療,筋腱肌肉確實有所增長,這都是起步走路的基本條件。到目前為止,阿Mo 仍然暫時被動地靠著「外骨骼」來站立行路。

(三) 阿Mo相關的醫療前景簡介【再生醫學研究】 … (幹細胞Stem Cells)

1) 【幹細胞】 是未分化成特定細胞的原始細胞,如來自臍帶血、脂肪組織和羊膜的幹細胞。 利用幹細胞或幹細胞分化成的特定細胞,取代或修補病人受損的組織或細胞的療法,統稱為幹細胞治療。

2) 【幹細胞治療】

a) 「腦中風」:自體脂肪幹細胞腦部移植手術ADSC。

b) 「脊髓損傷」:以人類臍帶血單核細胞治療脊髓損傷。

c) 1 型糖尿病、帕金森病、肌萎缩侧索硬化症 。

【禱告】

近年來,在「再生醫學」領域的研究進展探索日新月異,感謝科研對神創造越來越多發現了解,祈求這些科研成果能幫助阿Mo和其他有需要的人,使他們能夠復康,過常人的生活。

(四) Mo爸媽

【肩負同行】

18個月的復康之路並非一帆風順, 其中有許多低谷,也有迷惘和心靈困惑的情緒。這樣的時刻,聖經記載神的應許和話語成了我們在這真實人生的經歷和考驗中的支撐,賦予我們再有力量站起來,也能帶著家人繼續向前邁進。

隨著阿Mo 治療過程的變化,我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能,也體驗到 「路雖是難走,但想到過去復康能有好的進度而仍充滿盼望」。