十大熱情好客城市香港不入榜　訂房平台評選　日本河口湖第十

知名訂房平台Booking.com根據平台3.08億筆真實客戶評論，盤點10大最熱情好客城市，最高分為巴西阿拉亞爾達茹達（Arraial d'Ajuda）、希臘埃爾莫波利斯（Ermoupoli）及葡萄牙維亞納堡（Viana do Castelo），香港則不入十大。至於港人較熟悉的日本，富士河口湖町則名列第十位。



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齋沙默爾

Booking.com公布2024年全球十大最熱情好客的城市，根據平台上超過3.08億筆真實客戶評論，羅列十個備受推薦的旅遊地點，香港不入十大。頭三位分別是巴西阿拉亞爾達茹達（Arraial d'Ajuda）、希臘埃爾莫波利斯（Ermoupoli）及葡萄牙維亞納堡（Viana do Castelo）

Booking.com指，巴西阿拉亞爾達茹達是位於塞古魯港（Porto Seguro）以南的阿拉亞爾達茹是一個迷人小鎮，被譽為於巴西中最佳海灘目的地之一，小鎮以其寧靜氣氛及令人難以置信的海灘見稱。

印度齋沙默爾J

至於十大熱情城市中，港人較熟悉的日本也有然市上榜，為富士河口湖町，Booking.com指富士河口湖位於極具代表性的富士山腳下，完美融合了自然美景和豐富文化，壯麗景色舉世聞名，旅客可以輕鬆前往河口湖、吉田登山徑以及該地區多個溫泉。

另一上榜亞洲城市為印度西北部的齋沙默爾Jaisalmer，排第九位，有「金色城市」的美名，這裡最出名的是12世紀的堡壘，以及富麗堂皇的宅邸Havelis。

另外，Booking.com指香港有132間酒店、公寓及本地面宿獲高度評分，獲評8分以上包括香港東涌福朋喜來登酒店、香港君悅酒店及九龍香格里拉等。

▼香港十大住宿包括（按英文字母順序排列）▼



香港東涌福朋喜來登酒店

香港君悅酒店

唯港薈

登臺

K11 ARTUS 寓館

香港嘉里酒店

九龍香格里拉

Page 148晉緻酒店

芬名酒店

The Hari Hong Kong

