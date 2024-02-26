黎智英案｜陳沛敏指黎初時仍叫同事撐住　再探訪說覺香港變壞咗

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊今（26日）踏入第32天，前《蘋果日報》副社長陳沛敏下午繼續作供。她憶述社長張劍虹曾轉述黎對《蘋果》國際版同事的批評，認為他們過分跟從時任美國總統特朗普的較批判的美媒，但就對當時美國總統候選人拜登的醜聞不夠，陳理解這是因為針對有關拜登醜聞的報道不夠「確切」，不過國際版同事亦因此感到「壓力」而有所調整。



陳另提到，黎在2020年12月被還押後，陳曾探望獄中的黎，她指初時探訪時黎不想同事擔心，並有叫同事撐住、OK、無問題等。她在被捕前再次探訪時，黎說：「覺得香港情況變壞咗好多。」但黎未有解釋，亦沒有要求《蘋果》改變編採政策。



陳沛敏指當時的美國總統特朗普曾在公開發言時指黎智英是勇敢的人，蘋果亦有報道這新聞。（Reuters）

特朗普曾公開指黎是勇敢的人

控方引述《蘋果》於2020年8月發布文章〈特朗普：黎智英是勇敢的人〉，提及黎在Twitter發文感謝特朗普，又指香港失去自由就無法成功，也不能再是國際金融中心，「這事十分傷感」。陳沛敏在庭上解釋，當時特朗普在記者會上公開說黎是勇敢的人，此事獲許多外媒報道，故《蘋果》亦有報道。

陳不認同煽動罪並撰文批評

陳曾於同年9月在她的專欄「堆填生活」撰文〈這星期給香港人的通識題〉，該文章被列為涉案161篇煽動刊物之一，文中提及「快必」譚得志被控煽動罪，又指：「紅線不斷收龍門不斷搬，反正誰大誰惡誰就可以指鹿為馬。」控方問及撰文角度，陳指：「我係對個條法例（煽動罪）唔認同囉，我亦都對於當時有啲片影到一啲警察嘅行徑，我亦都係唔認同嘅。」

2020年的美國選舉期間，黎智英曾指國際版同事對拜登相關醜聞不夠大。（Reuters）

黎曾指拜登相關醜聞做得不夠大

另控方指張劍虹曾在英文版Whatsapp群組「English News」中，發送台灣《蘋果》5篇有關時任美國總統候選人拜登的獨家報道，指香港《蘋果》可盡快翻譯。陳確認這些報道持反對拜登的立場，又憶述張曾向她轉述黎批評國際版同事：「話我哋太跟從呢個《紐約時報》啊、《CNN》啊，即係佢哋嗰啲係對特朗普比較批判啲嘅，而對於拜登或者拜登屋企人啲醜聞呢，就唔夠做得大。」

國際版同事感到壓力

陳向國際版同事了解後，理解當時美國小型傳媒及社交媒體雖有報道拜登或其家人的醜聞，但「唔係好conclusive（確切）」，遂向張轉達。但她認為「國際版同事都會感覺到壓力」，故他們在處理特朗普及拜登的新聞時，亦會因應黎的要求做調整，不過她仍覺得整體而言「都係跟返新聞原則做。」

黎還柙後頭版標題：我們不會認命

及至2020年12月，黎再次被捕後遭還押，《蘋果》刊登頭版報道〈涉違租契 國安官禁保釋 黎智英成政治囚徒〉，文章底部另附聲明，題為〈《蘋果日報》告讀者書：我們不會認命〉。陳指不肯定該篇文章是由她本人抑或同事撰寫，但她「授意」刊出，因為黎被還押後，好多人都會諗緊蘋果日會否做下去，故她認為要有一個表態。

陳沛敏指黎智英還柙後初時仍稱OK、無問題，她後來再作探訪時卻說：覺香港情況變壞咗好多。(資料圖片)

黎叫陳向同事傳話：撐住

之後《蘋果》再另一篇報道〈黎智英：無畏無懼 繼續戰鬥 子送《蘋果》懲教退回〉，陳相信黎的說話是由探訪的人轉述，但她當時並未親自探訪黎。控方追問陳有否探訪獄中的黎，陳指曾探訪黎兩至三次，但不記得日期。她探訪黎時，黎未有說明要改變《蘋果》編採方針，但曾說：「同啲同事講話撐住。」

原為報慶所作訪問在其被捕後刊出

陳於2021年6月被捕，《蘋果》翌日刊登文章〈陳沛敏選擇留在災難現場：她冷靜堅強鎮定〉陳供稱報道原本是為報慶而做，相關訪問在報道刊出前幾個星期前已經進行，原本未有定下刊登日子，只是因為她被捕而在當日刊登。

再探訪黎稱覺香港情況壞咗好多

文中提及陳在被捕前曾去探訪黎，當時「佢（黎）係好刻意想啲同事放心，成日都講『同出面同事講OK、繼續、冇問題』。」之後陳再與《壹週刊》退休社長楊懷康探訪黎，她在憶述該次探訪中，黎說：「覺得香港情況變壞咗好多。」但沒有談及《蘋果》的編採政策。法官李運騰追問，《蘋果》的編採政策在黎被還押後有否轉變？陳指張劍虹曾在國安法實施前，提醒在新聞談及「制裁」時用字要謹慎，但在黎被還押後，未有再指示要改變編採政策。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022