財政預算案｜維港月放煙花　旅遊業界倡結合主題活動吸客：值得做

有消息指，即將發表的財政預算案將宣布更新維港兩岸大廈夜空上演的「幻彩詠香江」，未來每月會放煙花及無人機表演。有旅遊業界表示，據去年經驗，香港放煙花當日及前後數日，旅客數字也有明顯上升，認為每月放煙花值得做，「𠵱家樓市、股市都唔得，要靠本地人同旅客消費，任何方法可以拉到旅客嚟香港都值得做。」



他又指，放煙花同時配合主題活動及節目，相信能成為「有號召力」的活動，能吸引遊客，市民也可參與其中。



▼2月11日年初二 農曆新年煙花匯演▼



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樓市股市不濟 旅遊消費屬關鍵

旅遊促進會總幹事崔定邦表示，據2023年的經驗，在放煙花當日、以及前後數日，旅客數字也有明顯上升，「例如本來8萬旅客，突然可以上到10幾萬。」他認為現時本港樓市、股市陷入低迷，提振本地消費及旅遊業均屬關鍵，直言每月放煙花「值得做」：「𠵱家樓市、股市都唔得，要靠本地人同旅客消費，任何方法可以拉到旅客嚟香港都值得做。」

他又指，雖然消息暫未確定，但相關的消息重點也不止在於每月放煙花，而是同時會配合一些主題活動及節目，例如於暑假尾可以「夏日祭」為主題，放煙花的同時有玩水的活動，相信會成為「有號召力」的活動，能吸引遊客，市民也可參與其中。

旅遊促進會總幹事崔定邦表示，據2023年的經驗，在放煙花當日、以及前後數日，旅客數字也有明顯上升。（資料圖片／梁鵬威攝）

往常一年四次放煙花 月放是增加八次

問到當每月都有煙花，會否因為太多而失去吸引力，崔定邦則指，以往每年放四次煙花（即大年初二、七一回歸、十一國慶和除夕） ，如消息屬實，也只是多放八次，只要配合不同主題，例如9或10月的中秋、11月底開始的冬日巡禮等，相信並不會影響吸引力。

早前除夕煙花後，一度有旅客滯留香港，如每月都放煙花需否在配套上改進？崔定邦笑指，相信政府在這方面已有經驗，不太擔心。

▼1月1日元旦凌晨 尖沙咀市民觀看煙花倒數匯演嘩嘩聲▼

