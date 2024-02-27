居英男認網上倡組八國聯軍光復香港　回港探親被捕　官斥其心可誅

名為「香港獨立黨」的組織，自2019年起，透網站、Facebook 、Twitter專頁等發布分裂國家的文宣，包括提倡香港獨立，成為英聯邦國家，又叫其他國家組「八國聯軍」，光復香港等。一名葡籍男疑與組織有關，他前年到港探親時被捕，他初時否認與組織有關，卻被警方發現有指他是該黨「主席」的卡片。該葡籍男今(27日)在區域法院，承認《國安法》的「串謀煽動他人實施分裂國家」罪。法官練錦鴻指，被告在英國居住，隔岸觀火，在外國惹火頭犯案，其心可誅。把案件押後至4月11日判刑，被告需還柙看管。



被告黃煡聰，41歲，葡萄牙籍，英國音樂學院項目工程師，被控串謀煽動他人實施分裂國家罪，指他於 2020 年 7 月 1 日至 2022 年 11 月 1 日期間，在香港與其他人串謀煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施旨在分裂國家，破壞國家統一行為，不論是否使用武力或者以武力相威脅。

被告黃煡聰在區域法院承認串謀煽動罪。

組織聲稱2014年由歐盟港僑成立

案情指，警方於2021年11月發現，一個名為「香港獨立黨」的組織建立網站，並設有Facebook 、instagram、Twitter專頁，以及Telegram頻道和群組。其中網站簡介稱，該黨於2014年由居住歐盟國家的香港僑民成立。該6個平台於2019年9月至2022年11月期間，共張貼42則帖文，宣揚從香港從中國分裂出去。

黨綱領稱望港成主權獨立的英聯邦國家

案情續指，該黨多番宣傳其「五大綱領」，即1)廢除《中英聯合聲明》及《香港關係法》、2)宣布中國非法佔領香港、3)香港主權懸空期間，英美重新執行《南京條約》、《北京條約》和《展拓香港界址專條》，兩個托管香港、4)英美在港駐軍，香港動用外滙儲備付款給北約，5)香港建成有獨立主權的英聯邦國家。

帖文內容包括要開打香港獨立戰爭

該些帖文內容亦包括呼籲香港依循波羅的海(即愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛)的模式獨立、召集他人在海外成立香港臨時政府、為建立軍隊發起眾籌，要「開打香港獨立戰爭」，並指已向僱傭兵索取報價。帖文又張貼美國白宮網站連結，呼籲聯署，要求美國或北約進攻深圳，營救12港人，或駐軍香港。

警誡下稱只受托管理平台

被告於2022年11月1日被捕，在警誡下聲受託以管理員身份管理該些平台，但對分裂國家的內容不知情，否認曾張貼該些帖文。他亦指，香港獨立黨這個名字沒有特別意思，與香港獨立的理念無關。警方其後在被告電話內，發現他儲存名片，名片顯示被告為香港獨立黨主席。

法官練錦鴻斥被告隔岸觀火，在外國「焫著火頭」，其心可誅。(資料圖片)

求情稱被告主動把手機密碼交警方

辯方求情指，希望法官考慮《國安法》第33條的條款，因應被告「自動投案，如實供述自己的罪行」，作出減刑。惟練官指，被告為返港探親，在錄影會面把事情推得一乾二淨。辯方強調，被告把手機密碼交予警方，警方才發現其管理員的身份。

官斥被告隔岸觀火其心可誅

法官又指，被告一直在英國居住，隔岸觀火，在外國惹火頭犯案，其心可誅。辯方則指，被告在《國安法》生效後，仍然持涉案電話返港，形容其犯案是愚鈍不堪。

案件編號：DCCC 210/2023