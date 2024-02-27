兩電發電廠污染物排放限額　可沿用到2028年及以後

為減少本港發電的排放，政府自2008年起，規定兩間電力公司發電廠的空氣污染物排放總量限額，環境及生態局指，考慮到兩電將興建新燃氣發電機組，以取代燃煤發電機組等因素，現有備忘錄訂定的排放限額，可在2028年及以後繼續沿用。



政府今日表示，已完成檢視為電力行業分配指明空氣污染物排放限額的《指明牌照分配排放限額第九份技術備忘錄》．（資料圖片 / 中電提供）

對比2010年排放限額 降幅最高達9成

兩家電力公司，包括中華電力和香港電燈，自1997年起不獲批准興建新的燃媒發電機組。政府自2008年修訂《空氣污染管制條例》，透過發出技術備忘錄，向發電廠分配指明空氣污染物的排放總量限額。

對上一次是《第九份技術備忘錄》，於2021年發出，訂定於2026年及以後的二氧化硫、氮氧化物和可吸入懸浮粒子的每年排放總量上限，分別為2,852噸、11,144噸和367噸。

政府今日公布，已完成檢視第九份備忘錄，對比第一份備忘錄訂明的2010年排放總量限額，已大幅下降了約70至90%。

考慮有新燃氣取代燃煤 現階段無需訂新污染物排放額

環境及生態局表示，去年檢視兩間電力公司的電廠，在2028年及以後所需排放限額，考慮了各種因素，包括港燈和中電興建新燃氣發電機組，以取代於未來數年內退役的燃煤發電機組的進展、現有發電機組的排放表現、預計從大亞灣核電站輸入的電量、預計本地耗電量，以及各種可再生能源的預計發電量等。

局方指，檢視結果顯示，上述考慮因素的進展與制定《第九份技術備忘錄》時基本一致，該備忘錄為兩家電力公司訂定的排放限額在2028年及以後仍可延用，現階段無需發布新的技術備忘錄。

8. 香港電燈（資料圖片）

兩電今年完成興建新燃氣機組

局方續指，為符合有關技術備忘錄訂定的排放總量上限，兩間電力公司會在2024年各完成興建一台新燃氣機組，目標在2026年將本地燃氣發電的比率，維持佔整體發電燃料組合約50%。兩間電力公司亦會繼續採購低排放燃煤作發電使用，以及維持排放控制裝置的性能，以減少燃煤機組的排放，同時盡可能增加輸入清潔能源。

新工程按新燃氣發電機組排放表現配額

局方又表示，若有新電力工程，會根據採用最新技術興建的新燃氣發電機組的排放表現，分配排放限額，亦會沿用現有機制，以配合引入可再生能源及其他清潔能源發電。環境及生態局會在2025年或之前再次檢視有關技術備忘錄。