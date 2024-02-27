預算案｜01問卷逾8成人籲高官減薪　狄志遠：官員自願減會贏掌聲

新一份《財政預算案》明日（28日）出爐，政府庫房面對千億赤字，如何救火仍是未知之數。《香港01》網上問卷調查結果顯示，83%受訪者支持問責官員減薪，其次是建議凍結公務員編制。



新思維立法會議員狄志遠表示，現時沒有機制要求問責官員減薪，但認為困難時刻減薪可以贏得市民掌聲，加上預算案預料「減糖」，可以顯示官員與市民同甘共苦。狄志遠又說，一直反對政府開設新職位，惟政府常巧立名目開設有時限職位，建議預算案列明編制內外都不增新職位，「依家（社會上）邊個做嘢工作量唔大呢？」



逾8成人支持高官減薪 狄志遠：自願減薪會贏掌聲

《香港01》早前發出網上問卷，問及有何方法為庫房節流，截止今日（27日）上午9時，大部分受訪者（83%）認為要削減問責官員薪酬。狄志遠指削減薪酬是市民的主觀願望，惟現時沒有機制削減問責官員薪酬，無論政府是否自願削減都會予以尊重，但自願削減一定會贏得市民掌聲。

狄志遠。（馮子健攝／資料圖片）

批增職位巧立名目 狄志遠：邊個做嘢工作量唔大？

《香港01》網上問卷結果亦顯示，有33%受訪者、逾3000人支持凍結公務員編制，狄志遠認為，政府早前雖然表示公務員維持零增長目標，但一直巧立名目從其他途徑方式增加人手，反問「邊個做嘢工作量唔大呢？」呼籲政府停止增加人手，提高工作效率。

狄志遠：政府沒提出開源方法做法消極

對於《香港01》網上問卷結果顯示，有31%受訪者認為要押後非緊急工程項目，狄志遠認為拖慢土地發展會影響房屋興建速度，到最後市民受害。他認為即使政府沒有充足儲備，都要說服市民曾經努力開拓新資源，又說政府每次交代財赤原因僅解釋正面對各樣問題，惟無提出開源方法，做法消極。

他又稱，現時政治穩定，但政府沒有能力開源，認為集中精神發展經濟並非「得把口講」，針對利得稅或增設不影響基層的稅種都值得討論，要有智慧讓市民明白持續發展的重要性。