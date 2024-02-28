財政預算案｜支援市民措施減半　陳茂波：退稅減細　唔好意思

【財政預算案2024／消費券／派糖／減辣】財政司司長陳茂波今日（28日）在立法會宣讀完481億元的赤字預算案後，他在中外記者會上解釋今年理財哲學，基於資產市場上的交投量減少，美國息口因素亦有影響。他續指，近來來港旅客的消費模式改變，所以財政預算案更要穩住信心，決定全面撤辣，避免市場悲觀情緒擴大。

他承認，今次支援市民的措施比過往減少一半，其中在薪俸稅退稅方面減細，向市民說句：「唔好意思」。

此外，他強調政府必定會推進交椅洲人工島，為香港提供西邊CBD的作用，惟會較起初預計2025年動工時間「延遲少少」，會略後於北部都會區。



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【16:04】被問到《基本法》第23條立法會否影響香港吸引力時，陳茂波表示市民各界都有共識，認同要有穩定的社會才能發展經濟。

【16:00】提到政府計劃每月在維港放煙火，被問到預期成效時，陳茂波表示，放煙火是為了令旅客「有多啲嘢玩、多啲嘢睇，留多幾日」，透露放一次煙火僅須花費109萬元，較放煙花相宜，旅發局會再思考如何配合煙火表演吸旅客來港。

政府建議加煙稅，陳茂波表示香港的煙稅仍未達到世衞煙稅75%的建議，又指有數據證明增加煙稅有助減少吸煙率

【15:55】提到兩元乘車優惠，陳茂波強調，無意取消優惠。他指社會有意見認為，這政策對吸引長者出行是一件好事，政府不會取消，唯要檢討運作。他認為，開源時不能造成市民負擔，重申政府以「能者多付」為宗旨，舉例指兩級薪俸稅等。

財庫局常任秘書長朱曼鈴表示，該計劃的開支在過去數年迅速增加，但強調政府無意取消兩元乘車優惠計劃，惟須檢視計劃，探討如何平衡開支及福利。

【15:44】外界有建議公務員減薪，陳茂波表示，公務員薪酬是有機制，包括六大因素，除了檢視公共收入外，更要考慮公務員的士氣。他提到，每年調整公務員薪酬的工作，即將展開。

至於高級公務員會否捐出薪酬時，陳茂波重申，政府認為令到市場發展良好，不能單靠捐出薪酬，而應該著力推動經濟發展，他又指擔心高級官員減薪後會影響市場薪酬情況，直言不希望因為政府改動而影響打工仔的薪酬調整。

【15:40】如何評估撤辣對樓市的成效時，陳茂波表示估計取消需求管理措施後，會對投資者更便利，有助「穩住」投資者信心，政府會樂見市場穩定發展。

提到薪俸稅退稅額上限調整至3000元，陳茂波表示：「唔好意思，同以往相比個力度要減細咗啲」，重申政府承受財赤壓力。

【15:35】提到徵收酒店房租稅時，陳茂波表示，港府投放很多資源發展旅遊業，期望吸引更多旅客來港，但當政府研究酒店業復蘇情況時，政府發展鄰近地方都有設立酒店房稅，故政府決定推出酒店房租稅，增加政府收入。

他認為，酒店房租稅對旅客影響細，稱旅客來港平均花費7千港元，酒店房租稅則只須付約60元，認為不會對旅客造成嚴重影響。

【15:30】陳茂波承認，陳茂波坦言今年支援措施減半，期望市民諒解政府正受財赤壓力影響，他認為要令到市民收入增加首先要推動本地經濟發展。

【15:28】他又重申，2023/24年賣地收入減少，但認為這是周期性、短期現象，他指香港市民或企業仍有一定的土地需求，相信當市民信心增加時，樓市交影量又會回復正常。

【15:22】今次預算案以財政整合計劃為節流方法，陳茂波提到政府會每年減少百分之一的經常開支，他認為「用錢要用喺最有效嘅地方」，認為香港在短期內正要推動旅遊發展、提振消費，令旅客有良好體驗，「令到佢開心、願意消費」，認為只要旅客有良好體驗，便會更樂意消費。

【15:16】全面撤辣方面，陳茂波稱政府考慮到當年推出「辣招」的背景，而現時樓價已無急升情況，加上未來住宅供應有逾十萬間，現時供求平穩，認為以往的控制交易的政策可以撤銷，交由市場自由發展，「主要引導市場有一個合適，又清晰嘅期望。」

【15:14】交椅洲人工島填海計劃時間表，陳茂波表示，人工島動工前須完成研究及檢視結果，料會較起初預計2025年動工時間「延遲少少」，不過他強調政府必定會推進人工島，因為人工島有西邊CBD的作用。至於發債規模方面，陳茂波指日後考慮彈性安排，未必只一年發債一次。

【15:10】政府會否繼續進行交椅洲人工島計劃，陳茂波表示，政府正全力造地，確保土地儲備充足，為避免因土地不足而導致樓價飆升，故政府必定會尋找土地，他更指北部都會區及交椅洲人工島是香港主要土地供應來源，惟交椅洲人工島仍進行不同環境研究等，具體項目推展時間將與人工島有先後之分，會「略後於」北部都會區。

【15:08】陳茂波提到，去年就業率為2.9%，認為情況理想；資產市場上的交投量減少，較前年下跌百分之5，認為市場的投資信心受影響，估計受美國加息等因素影響。他續指，近來旅客的消費模式亦有改變，所以是次《財政預算案》更要穩住信心，故政府決定全面撤辣等，為了避免市場悲觀情緒擴大。

財政司司長陳茂波發表一份481億元的赤字預算。（盧翊銘攝）

【15:05】財政司司長陳茂波首先發言，表示香港2023年經濟增長為百分之3.2，出口因地緣政治、外環息口等，令到外界對商品需求減少，導致香港出口量減少，惟通關帶動本地服務輸出有明顯增長。

【15:03】財政司司長陳茂波今午（28日）出席政府財政預算案記者會，財經事務及庫務局局長許正宇、財經事務及庫務局常任秘書長朱曼鈴及政府經濟顧問梁永勝亦有出席記者會。

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