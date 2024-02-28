財政預算案｜ 未來5年擬借貸6750億推基建　學者：證無法開源節流

新一份《財政預算案》今日（28日）出爐，本港2023/24年度錄得財赤1,016億元，財政司司長陳茂波在預算案中着墨如何滅赤，方法不外乎開源節流。本港稅基狹窄，加上經濟不景，陳茂波選擇向富人開刀，及恢復酒店房租稅；節流方面未有減公務員薪酬，而是縮減派糖，維持公務員零增長，削部門開支1%。



陳茂波稱政府會繼續投入資源，鞏固經濟增長勢頭及提升公共服務，但最終板斧只舉債，在未來5年、每年發債950億至1,350億元應付北部都會區等基建開支，即多達6,750億元，靠借貸「轉虧為盈」。有經濟學者出指，現時經濟尚未全面復甦，港府難以有大作為，加上財政儲備有限，透過發債投資基建可以理解；但指出港府錯過擴大稅基好時機，未來要考慮增加收入支柱，長遠北都或交椅洲填海「總要是旦放緩一樣」。



▼2月28日 市民觀看財政預算案▼



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麥萃才：無水就要借 投資基建料有回報

浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才指出，現時經濟尚未全面復甦，如果大規模加稅可能引起社會反感，財政儲備維持9至10個月開支，缺乏現金流，政府現階段難以有大作為。

麥萃才指提到，「如果儲備夠錢就用儲備啦，依家無水就要借，但唔係用嚟冚日常生活開支。」，他認為發債投資大型基建，相信將來會有回報，亦可以解決短期內的資金流。

浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才。（資料圖片 / 張浩維攝）

李兆波：加薪俸稅收酒店房租稅是「細眉細眼」收入

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，政府已經錯過了擴大稅基時機，「早喺經濟環境較好嘅時候就應該要加稅，依家被逼到埋牆角，火燒連環船」，即使調升薪俸稅、恢復酒店服務稅等都只是「細眉細眼」的收入。

他指出，雖然香港現時負債比率較低，但政府仍然需要思考，是否依賴發債維持開支，「借錢梗要還」，例如由賣地收入償還款項，惟現時賣地情況並不樂觀，政府有需要增加收入支柱，他特別指出，預算案未有下調高級公務員薪酬，「如果減10%條數都幾百億」。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波

發債後料財赤由千億收窄至481億

預算案提出，基本工程會按緩急優次推行，並在中期財政預測的基本工程開支，控制在平均每年約900億港元，政府就基建每年發債950億以上，變相抵銷開支。他認為，北都及明日大嶼兩頭馬車令香港「迷失咗」，「今年已經千幾億赤字，仲搞咁大動作，梗係要保住條命，真係要是旦放緩一個。」

財政司司長陳茂波在新一份預算案上指出，2023/24年度赤字為1,016億元，財政儲備7334億元，開源節流方面，由於疫情過去，非經常開支將大幅減少，而入息及利得稅、地價和印花稅收入預計上升，計及政府債券發行額1,200億元，當中700億元為零售債券，預計2024/25年度赤字為481億元，財政儲備將降至6,851億元。

▼2月28日 2024/25年度財政預算案重點▼

