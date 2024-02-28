財政預算案｜一表比併兩年派糖「減甜」　升斗市民可少近萬元落袋

政府今日（28日）公佈財政預算案，財政司司長陳茂波早前一直預告今年將會「減甜」，坊間則一直預計會包括不再派消費劵、各項補貼、退稅與差餉寬減上限下調等，亦一一成真。而與上年相比，今年「減甜」幅度不少，光折合上述的福利，一般升斗市民就少了近萬元福利。



▼2月28日 2024/25年度財政預算案懶人包▼



今年財政預算案「減甜」幅度不少，光折合上圖福利，一般升斗市民就少了近萬元經濟支援。

無消費券兼退稅上限減半 打工作「捐失」8000元

市民最關注的消費劵，去年仍派5,000元，今年則落空。

一般薪俸稅和個人所得稅寬減，雖然維持100%，但上限則由本年度的6,000元，到下年度降至3,000元，大減一半。按照稅務局2022/23年度年報中的資料，不受各類免稅政策涵蓋的打工仔，只要年薪超過40萬以上（月薪3.3萬以上），未來一年變相多課更多薪俸稅。

▼2023年4月16日 2023年消費券派發首日店舖「搶客」▼



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寛減差餉上限不變 惟兩季縮至一季 失多至1000元

至於過往數年政府都有的寛減差餉，陳茂波則指，下年度住宅只會在首季獲得寬減，每戶上限為1,000元。估計共涉及308萬個住宅物業，屆時政府收入將減少26億元。非住宅差餉同樣只在首季寬減，每戶上限1,000元，估計涉及43萬個非住宅物業。政府收入將減少3.7億元。

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電費補貼與加強版公共交通費用補貼無延續

電費補貼與加強版公共交通費用補貼也不復存在。其中前者合資格住戶的1,000元補貼將會「清袋」，而後者原本作為疫情期間的臨時措施，包括增加最高津貼額由400元增至500元，及將門檻由補貼原來開支400元降至200元，則在去年10月底屆滿，已回復至原來水平，今次預算案亦照舊維持原有門檻。

DSE考成生成輸家 2025年起須自付考試費

最後在教育預算上，過去兩年為DSE中學文憑試考生代繳考試費亦會取消，不過由於上個財政年度已安排為2024年考生代繳，故未有影響今年的考生；但2025年的中學文憑試考生則要重新支付考試費。以報考五至六科計，考試報便達約3,000元。

據消息人士指，目前政府仍正檢討多項公共服務收費，另外亦正檢討大學學費，惟暫時未有定案。

▼2月28日 陳茂波出席財政預算案記者會▼

