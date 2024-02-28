財政預算案2024｜富人稅年薪超500萬交多1%稅　特首連6高官被開刀

新一份《財政預算案》建議，薪俸稅和個人入息課稅的標準稅率行兩級制，年薪500萬元維持15%，超出500萬元的部分稅率增至16%。翻查特首及問責官員的薪酬，只有行政長官李家超薪金超過500萬元，跌入第二級薪俸稅稅率，相信要多交大約4000至5000元稅款。



不過，由於多名高官本身是公務員出身，如果連同「長俸」入息，粗略估計至少6名司局長同樣需交多1%稅，每年多付約5,000元稅款。



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年薪超500萬交16%稅 料過萬人受影響

政府庫房財赤，《財政預算案》提出多項措施開源節流「救火」，其中建議薪俸稅和個人入息課稅標準稅率實施兩級制，年薪500萬元或以下的納稅人，稅率維持15%不變，超出500萬元的部分稅率增至16%。政府預計約12,000名納稅人受影響，佔納稅人總數0.6%。推行兩級制後，政府收入每年增加約9億1千萬元。

行政長官李家超。（蘇煒然攝）

李家超須多交至少4264元薪俸稅 未計「長俸」入息

翻查特區政府問責班子的薪金，作為全球國家及地區領導人薪酬第二高的香港特首，月薪名列前矛高達452,200元，年薪5,426,400元。按兩級制薪俸稅計算，李家超要多交4264元薪俸稅，未計「長俸」的入息。

新一屆特首及司局長月薪（自2022年7月1日起）

特首李家超：$452,200

政務司司長陳國基：$401,950

財政司司長陳茂波：$388,350

律政司司長林定國：$375,200

三司副司長：$363,400

政策局局長：$362,500

至少7名司局長連同「長俸」後或須多交1%稅

司局長薪金不及特首般高，最高薪的司局長是政務司司長陳國基，年薪4,823,400元，沒有超出500萬元的門檻，理論上不需多付1%薪俸稅，不過陳國基在內的多名問責官員，回歸前已是由公務員出身，享有退休金及每月「長俸」，如果連同「長俸」入息，粗略統計至少有6名司局長年薪超過500萬元，即跌入第二級薪俸稅稅率，多交1%稅，包括政務司司長陳國基、政務司副司長卓永興、財政司副司長黃偉綸、運輸及物流局局長林世雄、政制及內地事務局局長曾國衞、發展局局長甯漢豪。

預料卓永興每年多交約5000元稅

政務司副司長卓永興為例，1981年加入政府，2019年退休離任創新及科技局常任秘書長，按當年首長級公務員D8薪級的薪酬水平，卓永興估計每月「長俸」大約96,000元，連同現時副司長年薪4,360,800元，預料卓永興入息約550萬元，即跌入第二級薪俸稅稅率，多交1%稅，每年多交約5000元。