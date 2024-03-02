少年警訊獎勵計劃頒逾3百獎　中日混血少年受訓後　反叛變守記律

今（2日）警務處處長蕭澤頤為「少年警訊獎勵計劃2023頒獎典禮」擔任主禮嘉賓。去年共有超過4600 名少年警訊會員參與少年警訊獎勵計劃 ，較去年增加約1500名，今年有72人獲得金星、241人獲得銀星，以及781人獲得銅星。年齡最小的得獎者只有7歲。有學員參加計劃後，性格由反叛變得守紀律，更立志日後成為警察。



學員：參與少年警訊 學懂守紀律 過程結交更多朋友

少年警訊獎勵計劃最高分的得獎者是就讀中六的小俁佳靖，他奪得少年領袖金星章。本身是中日混血兒的小俁，於內地福建出生，曾赴日本讀幼稚園，之後返回福建讀小學，至中一隨父母來港生活。

小俁指，來港初期難以適應校園生活，不諳粵語令他難以結交朋友，兼且性格反叛，後來老師鼓勵加入少年警訊，令他有所改變。他指，起初不喜歡步操和升旗訓練，後來卻越練越熟練，亦會對學員身份感到自豪，「覺得自己好型！」

在少年警訊的教官指導下，他的廣東話進步神速，亦變得遵守紀律，過程亦結交不少朋友。除了步操訓練，他還參加國內參觀活動，如珠海及海南交流團，了解中國航天科技發展。他指，目前已習慣香港生活，亦喜歡香港，立志努力考上大學，畢業後投考加入警隊。

最年輕少訊會員 由「細膽」變勇敢小子

少年警訊學員、7歲的瑋綽，去年跟隨姐姐奕嘉步伐加入少訊。瑋綽母親指，兩姊弟自小想成為警察，所以鼓勵他們參加少年警訊。她指，二人經歷少訊訓練後均有成長，瑋綽從前比較「細膽」，奕嘉則較文靜，如今卻樂於接受挑戰。

另一學員譚梓楓則獲得深資領袖金星章。梓楓加入少訊12年，他指，多年來一直積極參與少訊總部活動，開闊眼界，亦有意薪火相傳，帶領其他學員不斷挑戰自我，栽培他們成為未來領袖。

陳奕嘉、陳瑋綽、小俁佳靖及譚梓楓（由左至右）四位得獎者發表感受。（容嘉儀攝）

警務處處長蕭澤頤致辭時指，感謝各界支持計劃，今年分別是少年警訊及耆樂警訊50及10周年紀念，而今年計劃得獎者較去年增加兩倍。他又提到本港騙案問題，稱騙案手法層出不窮，去年單是投資騙案，共涉款約59億，即使專業人士易誤墮騙案，再三提醒保持警覺。