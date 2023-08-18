曾拍少年警訊攝影助理　上傳督察婚照判緩刑　官信無存心影響大眾

曾參與拍攝少年警訊的攝影助理，為一名高級督察婚禮作拍攝工作時，把督察的婚照傳上連登討論區及附上督察個人資料，又稱：「今日我老死結婚，一齊祝福佢」。該督察的婚禮最後要立即撤離會場。攝影助理事後被捕，並承認是他拍攝及上傳資料，惟律政司兩年後才控他藐視法庭。攝影助理早前認罪，被判囚2月緩刑1年。法官高浩文今（18日）下判辭解釋，被告的帖文無疑毀掉一對新人的婚禮，對他們而言是「慘痛經歷」，但接納被告非存心影響大眾，且律政司亦涉過分延誤檢控，故判被告緩刑。



原告律政司，被告楊軒桓（28歲）。被指於2020年6月7日上傳事主的婚照及個人資料，違反高院於2021年11月所頒下不得披露警員個人資料的禁制令。

被告楊軒桓承認於2020年6月7日，上傳事主的婚照及個人資料，違反高院於2021年11月所頒下不得披露警員資料的禁制令。（資料圖片）

被告曾為民建聯及無綫等機構工作

法官在判辭中透露，楊畢業於公開大學電影設計及攝影數碼藝術系，在學期間因攝影表現傑出而獲獎學金，亦曾替少年警訊、民建聯及無綫電視等被視作「建制」機構工作。楊稱，他並非持極端的政府立場，發布涉案帖文是因一時衝動，數小時後立刻移除。自被捕以來，楊一直對當日毀掉一對新人的婚禮感到羞愧後悔，並承諾日後會奉公守法。

事主與新婚妻子需立刻撤離會場

法官續指，涉案帖文的確毀了事主及其妻子「一生人只得一次」的婚禮，一對新人因為擔心人身安全，需要立刻撤離婚禮會場，是一種「慘痛經歷」。即使事主案發前早已被起底，也不能視為求情因素，因為楊的行為促成更即時及廣泛的影響。而且，楊案發時之所以能夠進入婚禮私人會場，是因為其服務供應者的身份，才得以將婚禮照片發布網上，這明顯合乎違反誠信。

接納被告非存心影響大眾

法官接納，楊品格良好，過去對社會有貢獻，即使因本案被捕後，仍是正面向上，繼續在其專業努力發展，相信本案只屬單一事件，他並非存心影響大眾，但他理應知道發布帖文的後果。

律政司兩年後才檢控涉過分延誤

辯方早前提到，楊於2020年被捕後已向警方承認責任，無需再作調查，但律政司兩年後才提出檢控。法官同意當中涉及過分延誤，這段時間社會激烈氣氛經已退減，楊也得以重投社會。考慮到所有因素，法官判楊入獄2個月，准緩刑12個月，並需向律政司支付8萬元訟費

案件編號：HCMP674/2022