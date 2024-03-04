港府吉隆坡辦「香港─沉浸式之旅」展覽　送400張來回機票吸引旅客

港府繼續在東盟地區加強宣傳香港，「香港─沉浸式之旅」巡迴展覽昨日（3日）在馬來西亞吉隆坡展開，活動目的除招商引資，也為吸引更多旅客訪港。展覽同時舉行「快拍留影」互動遊戲，400名勝出者可獲得吉隆坡來回香港的經濟客艙機票一張。 機票由香港國際機場「飛遇世界鉅賞」活動贊助。



「香港─沉浸式之旅」繼去年7月及10月，分別在印尼雅加達和泰國曼谷舉辦後，今次是第三站活動。展覽於吉隆坡大型商場Pavilion Bukit Jalil舉行，展期至3月10日，參觀者可免費入場並獲贈紀念品。

以互動藝術科技 設代表香港虛擬場景

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展覽由政府新聞處舉辦，以「香港─實踐理想，開創未來」為主題，透過互動藝術科技，於多個代表香港的虛擬場景中，為參觀者提供沉浸式體驗。5個主題展區分別為「國際金融中心」、「創新及科技樞紐」、「澎湃創意之都」、「多元和綠色城市」及「體育動感之都」，透過多重互動投影、燈箱裝置和裸眼3D體驗，展示香港魅力。

參觀者亦可透過本地藝術家Messy Desk（李美欣）的插畫設計，在拍照區感受香港海濱面貌。展覽場地亦播放香港宣傳短片和設有數碼展板，向參觀者展示香港作為全球最適合旅遊、居住、工作和投資的元素。