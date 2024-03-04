驚蟄打小人｜國安法後無人打官員　鵝頸橋小人婆：個個我都要擁護

明日（5日）是二十四節氣的「驚蟄」，正是傳統習俗「打小人」的日子，為避開明日人潮，今日（4日）已有不少市民到銅鑼灣鵝頸橋橋底「打小人」。以往不少官員會被列入「打小人」名單，有擺檔10多年的「小人婆」表示，自港區國安法實施以來，再沒有人打政府官員，「政府關我咩事，個個上台我都要擁護，打嚟做乜鬼。」



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驚蟄是中國傳統二十四節氣中，繼立春及雨水後第三個節氣，指太陽到達黃經345度時，一般在西曆每年3月5日或6日，日本用舊稱「啟蟄」。

動物昆蟲入冬後藏伏於土中稱為「蟄」，到了春天天氣轉暖，春雷一響，驚醒蟄居的冬眠動物，這是驚蟄典故。傳統上為春耕開始，流傳驚蟄日風俗祭白虎，祈求藉着白虎的雄威鎮壓蛇蟲鼠蟻，以免害蟲為患，其後演變成透過白虎來鎮壓小人，希望為自己帶來好運。

時任特首林鄭月娥2020年成為巿民打小人的目標。（資料圖片/李澤彤攝）

國安法實施以來再沒有人打政府官員

以往驚蟄會有不滿政府人士，特別到鵝頸橋把官員列入「打小人」名單。擺檔10多年的「小人婆」融姑直言，自國安法實施以來再沒有人打政府官員。被問到如果有人想打，她會否打？

我就唔敢打，政府關我咩事，個個上台我都要擁護，打嚟做乜鬼。 「小人婆」融姑回應會否打官員小人

融姑說，以前確實會有人拿着官員的相片希望「小人婆」打小人，「自從國安法定咗，真係無。」她表示，現時大部分善信都是打同事、同行人，「保住飯碗先，打乜鬼政府。」

擺檔10多年的「小人婆」融姑直言，自國安法實施以來再沒有人打政府官員。（黃浩賺攝）

被問到會否怕「打小人」這個傳統會失去時，她指其實不少年輕人找她學打，不過鵝頸橋橋底空間有限，甚少人可以在此擺檔。因此即使學了相關傳統技藝，亦未必能在鵝頸橋橋底擺檔。

「小人婆」趙姑表示，一直以來較多人打身邊人，如同事、情人等。（黃浩賺攝）

另一「小人婆」趙姑表示，一直以來較多人打身邊人，如同事、情人等。她從來都不打政府官員，「啲官個個揸正嚟做，為咗大眾，十隻手指有長短，邊做都係咁樣。」