聯合醫院事故｜內科特別酬金突封頂　醫護斥欠「援兵」致人手更緊

聯合醫院有護士涉忘記輸入指示到病人維生指數系統，89歲男病人最終死亡，院方早前指，事故其中一個原因或涉護士工作繁忙。



有前線醫護透露，醫管局在流感高峰期設有特別酬金計劃以增加額外人手，不過，聯合醫院近日將內科部門特別酬金計劃封頂，致每個病房每日平均只有七至八小時「特別酬金位」，一旦有醫護請病假找同事「頂更」即用盡當日名額，同日不可安排更多人手減輕工作量。



醫管局回覆查詢時雖指沒有為員工參與特別酬金計劃訂立時數上限，但醫院在審批員工參與計劃時會考慮員工參與加班工作工作量，確保員工作息時間有足夠平衡，避免工作過勞。



聯合醫院。（資料圖片）

涉及此宗醫療事故的89歲男病人上月入住聯合醫院內科急症病房約16小時後離世，院方其後發現病人在病房只有一次檢查維生指數的資料，與醫生指示每四小時檢查一次有出入，事件或涉護士未有將醫生指令輸入新系統，致其他護士沒有收到提醒要按指示紀錄病人維生指數。院方交代事件時指，事故源於護士工作繁忙及不熟新系統，又指當晚病房護士與病人比例只為1比28。

有前線醫護透露，聯合醫院內科人手一直十分緊絀，特別酬金計劃可增加醫護人手以照顧病人，但該部門高層卻就特別酬金計劃封頂，每個病房平均每日只有七至八小時的特別酬金位，變相如有醫護請病假要找同事「頂更」已用了當日的名額，令醫護人手雪上加霜，「病房有病人插左喉要用呼吸機，一個人睇28個，點做？」

他續指，現時即使有醫護「舉手」上班，但部門多會以特別酬金計劃名額已滿拒絕，故病房長期不夠人手用，早、午更可能只有5至6名護士照顧56名病人，即護士與病人比例為1比9，通宵更只會有2名護士，護士與病人比例更達1比28。

他質疑，部門此舉為節省開支，惟同事工作量亦因而大增，形容措施荒謬，「總部不斷話服務高峰、要加床、開session ，但居然有人肯幫手又唔比，然後出事就話工作繁忙。」他補充，以前特別酬金計劃，同事可以無限報，曾見過有同事一星期可以報到二十個小時。

至於新引入的維生指數應用程式（e-Vital），她表示，醫院過往引入不少新的電子系統，醫護都是「學住做」，以電子派藥系統為例，當時已沒有硬性指標規定同事要接受過什麼訓練後才可使用或接觸病人。

護協：人手比例不足 與國際標準相差甚遠

護協主席謝健強估計，特別酬金「封頂」或為個別醫院的問題，但同意現時人手比例不足，早午更護士與病人比例與國際標準的1:6相差甚遠，形容現時是「杯水車薪」， 加上近日流感及新冠夾擊，亦有不少護士因病假無法上班，令情況更加惡化。

醫管局回覆查詢時指，各醫院聯網的臨床部門可按照服務需求及人手狀況，申請特別酬金計劃，加強人手應付額外的服務需求，而過去三年冬季服務高峰期撥款，由2021年時的7億元，上升至去年的8.9億元。

醫管局：醫院審批須確保員作息時間有足夠平衡

局方續指，一般而言，醫管局並沒有為員工參與特別酬金計劃的加班工作訂立時數上限。然而，醫院在審批員工參與特別酬金計劃時，亦會考慮員工參與加班工作的工作量，確保員工的工作及休息時間有足夠平衡，避免同事工作過勞。除了特別酬金計劃外，醫管局亦會透過自選兼職及退休後延任等計劃，加強人手以應付服務需求。