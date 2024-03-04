社署更新競投福利服務評分準則　曾辦活動支持政府政策列入要求

社署今年首季起推行兩項競投新津助福利項目新措施，評分標準新增一項要求，機構在過去三年要有舉辦或協辦支持政府政策措施的活動或服務項目往績。此外，評分標準也會增加地區上建立地區聯絡或服務網絡的評分比重。



社署今年首季起推行兩項競投新津助福利項目新措施。（資料圖片）

要求三年內曾辦支持政策活動 另增建立地區聯絡評分比重

社署今年首季起更新競投新津助福利項目評分標準，包括新增一項要求，機構於過去三年要有舉辦或協辦支持政府政策的活動或服務項目往績，例如與社會或福利政策或措施相關、國情或國家發展、慶祝中華人民共和國成立周年、及慶祝香港回歸祖國周年活動等。

此外，評分標準也會增加地區上建立地區聯絡或服務網絡的評分比重。

社署：由愛國愛港、支持施政機構推行政策 有利工作落實

社署在回覆中也指出，由愛國愛港、支持政府施政的社福機構協助推行福利政策，有利於確保各項福利工作落實到位，惠及有需要的市民及弱勢社羣；至於增加在地區上建立地區聯絡或服務網絡的評分比重，可突顯地區策略性協作的重要性。