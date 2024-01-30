社區保母｜單親協會稱沙田區每日60人輪候服務　促社署定培訓指引

一名九個月大的女嬰懷疑被虐，後腦有血腫，正於屯門醫院兒童深切治療部留醫。警方上周六（27日）拘捕33歲保母，為「鄰里支援幼兒照顧計劃」下，屯門仁愛堂的社區保母。香港單親協會總幹事余秀珠今日（30日）於港台節目表示，協會共有60多名保母負責沙田區服務，但每日仍約50至60人輪候。至於旗下保母任職前需接受最少6小時的課堂，以及15小時的「中託」實習，並每年需接受一兩次在職培訓。她期望社署可提供更多培訓內容及要求等指引。



立法會議員、民建聯福利事務發言人李世榮在相同節目質疑，社區保母僅30小時的訓練時間不足，認為社署需要再作檢討。他建議社區保母專職化及設登記名冊，認為有競爭才有進步。



九個月大的女嬰現時留醫屯門醫院兒童深切治療部。

社區保母需求量高 每日有50至60人輪候服務

香港單親協會負責沙田區的社區保母服務，其總幹事余秀珠在電台節目表示，社區保母主要服務經濟條件不適合聘請外傭，或遇突發情況的家庭，例如家人住院無暇照顧小朋友等，因此社區保母的需求量高。

余秀珠透露，其協會的「家託」及「中託」服務，共有60多名保母，但每日仍約50至60人輪候服務。她解釋，有時候需要照顧服務的家庭，距離保母所在地過遠，家長沒時間交接，因此雙方均無法配對。

保母任職前接受6小時培訓課堂

余秀珠又指，社署並沒有相關培訓要求，只要求在投標時列明所提供的培訓項目。例如協會便為保母提供最少6小時的課堂，分別由資深護士、社工及幼師負責培訓，另設15小時的「中託」實習，以觀察實習保母的表現，例如對小朋友的愛心及適切反應等。她期望社署可提供更多培訓內容及要求等指引。

余秀珠稱，協會每年已提供一至兩次在職訓練，例如最近手足口病爆發，亦召回社區保母上課。她並透露，協會一旦收到家長投訴便會突擊檢查，若社區保母一段時間沒照顧小朋友，同樣會上門檢查，因此認為抽查已相當頻密。

香港單親協會總幹事余秀珠。（半島青年商會提供相片）

籲現行制度可與牌照制並存

余秀珠亦指，多年前曾建議現行制度可與牌照制並存，社區保母經過培訓後，可自我提升成為持牌保母，同時設有登記名冊，就如現時的水電工，讓社區保母能與家長傾談日薪或時薪，社區保母在政府的監管下，亦要持續進修續牌。

但余秀珠並不希望全面專職化，因部份社區保母年紀已踏進退休年齡，或有保母要兼顧家庭，她們均難以在市場找到工作。「社區保母有啲係祖父母一齊做，湊完自己個孫再湊人哋個孫。」

立法會議員、民建聯福利事務發言人李世榮。（資料圖片／廖雁雄攝）

李世榮︰可參考陪月員的薪酬待遇提高獎勵金

立法會議員、民建聯福利事務發言人李世榮質疑指，社區保母僅30小時的訓練時間不足，難以應對嬰幼兒不同情況，認為社署需要再作檢討。他建議政府可參考陪月員的薪酬待遇，提高社區保母的獎勵金，認為可提高服務的保證。

李世榮強調有良性競爭才可進步，建議社區保母專職化，例如提供登記名冊後，家長可了解保母的背景及經驗。同時社區保母可晉升至薪酬待遇更高的陪月員，亦能紓緩人手短缺的情況。