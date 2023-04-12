床底藏屍案被告認綁架前女友　官斥吸毒就要承擔責任　再囚18月

吸冰毒的中年漢，4年前在將軍澳寶林邨打死收他的女朋友，並把其屍體藏在床底。他事後被捕，揭發他殺人後曾粗暴綁架前女友，為求見兒子一面。中年漢早前已被裁定謀殺罪成，被判囚終身。他之後又承認綁架及襲擊其前女友，案件今(12日)在荃灣法院(暫代區域法院)判刑。法官判刑時指這是一宗傷感的案件，但認為被告只能怪責自己，不能歸咎於毒品，既然選擇了吸毒，就要承擔負任，判他就綁架女友等囚18個月，與其現有懲罰同期執行。



被告羅偉文，50歲，承認襲擊致造成身體傷害、管有攻擊性武器、綁架、盜竊、及兩項刑事恐嚇等，合共6項罪名。控罪指，被告於2019年1月28日，在慈雲山慈樂邨樂誠樓地下外襲擊姓羅女事主；無合理權限或辯解管有一把刀；並在慈雲山某處，在違反羅的意願下，將她非法以武力帶走；及偷竊屬於羅的手提電話。控罪另指，他分別在今年3月9至11日及3月15至17日，在香港某處威脅羅會使其人身體受損害，意圖使她受驚。

被告羅偉文(黑布蒙頭)。(資料圖片)

受冰毒影響而殺人

法官引述辯方求情指，被告與前妻育有一名32歲的女兒，與前女友（即事主）育有一名16歲的兒子。辯方指被告受冰毒影響下殺了人，之後感恐慌，想爭取時間見兒子，但事主不知情並拒絕其要求，被告才在受冰毒影響下犯上本案，強調被告只是想拉事主去見兒子而已。

對事主的襲擊行徑野蠻

法官判刑時指，被告已因謀殺罪判囚終身，本案判刑只是學術性質。法官又指，任何人都沒有吸食毒品的藉口，既選擇了吸毒就要承擔負任，更何況吸毒本身已是刑事罪行。事主受傷不算嚴重，但被告的襲擊行徑野蠻，不管他當日手持是生果刀或軍刀，其攜帶及展示該刀的意圖明顯，所幸的是事主無受到任何刀傷。

綁架因為家庭糾紛及口角引起

法庭接納被告綁架事主非出於挾持人質或索取贖金的意圖，而是由家庭糾紛、口角再引起，亦接納被告搶去事主的手機非出自於貪心，最後判被告就6罪入獄18個月，並與謀殺案刑期同期執行。

案件編號：DCCC 100/2022

被告羅偉文早前因殺死女子劉莉芝，並把劉的屍體放在床下底，被裁定謀殺罪成。(詳看下圖)