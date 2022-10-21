泰達幣投資者綁架案　控方指事主態度有變　4被告今獲撤控

撰文：郭顥添
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虛擬貨幣投資者去年在九龍灣一工廈交易泰達幣時，疑遭人綁架及禁錮一星期。警方後來拘捕4名疑與案件有關的男子，並控以他們綁架罪。案件經多次上庭，今(21日)再於九龍城法院提訊時，控方表示因事主態度有變，申請撤銷4名被告的罪名，被告全部當庭獲釋。

4名被告：李宗承（25歲）、劉民定（27歲）、李智誠（26歲）及姚俊傑（26歲），均報稱無業，原被控於2021年11月6日，在九龍灣宏通街1號啟福工業中心408室，以武力方式將1名男子在違反其意願下帶走，意圖取得用以交換其釋放的贖金或利益。他們被控的一項綁架罪今被撤銷。

案件編號：KCCC 3305/2021, KCCC 690/2022

警方早前發放資料指事主曾在九龍灣工廈內作泰達幣交易。(詳看下圖)

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事主疑曾被禁錮在鐵皮屋。(詳看下圖)

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