前水務署長盧國華加入醫管局　任工程拓展部首任總監統籌工程項目

醫管局今（5日）公布，醫管局大會早前討論及通過，成立工程拓展部及委任工程拓展總監，專責統籌醫管局的基本工程項目。醫管局早前通過公開招聘程序遴選合適人選，今公布委任前水務署署長盧國華為醫管局工程拓展首任總監，將於明日（6日）履新。



盧國華退休前任水務署署長。（資料圖片／張浩維攝）

盧國華曾任醫衞局高級顧問專責醫院發展計劃

醫管局今日公布，據大會早前討論及通過，將成立工程拓展部，專責統籌醫管局的基本工程項目，帶領團隊執行醫管局醫院發展計劃的各項策略及工程項目。醫管局早前通過公開招聘程序遴選合適人選，今公布委任盧國華為醫管局工程拓展總監，將於明日（6日）履新。

盧國華自大學畢業後投身土木工程界，擁有超過35年卓越的專業經驗，包括制訂基礎建設發展策略、推行複雜及大型的公共基本工程項目，以及管理龐大的基建設施。盧國華曾任醫務衞生局高級顧問（醫院發展計劃），為多項醫院發展計劃及醫療基建項目的管理及推行策略提供意見，亦包括醫管局醫療基建的設施管理。

醫管局表示，盧國華曾服務多個政策局及部門，是一名經驗豐富的高級公務員，包括擔任水務署署長、渠務署署長、路政署主要工程管理處處長、土木工程拓展署助理署長（行政）及發展局首席助理秘書長（工務）。

醫管局主席范鴻齡及行政總裁高拔陞醫生祝賀盧國華獲委任新職，並祝賀他在新崗位事事順利，帶領團隊加強醫管局應對基本工程項目各項挑戰。