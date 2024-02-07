龍年｜醫管局營養師教過年不肥4招　薦5款賀年健康菜式（附菜譜）

龍年農曆新年將至，不少人都會與親朋好友聚首一堂，少不免大魚大肉，節日過後往往驚覺自己「增磅」。醫院管理局營養師呂沛詩就提醒，在節日時注意4點飲食習慣：少吃賀年食品、避開汁醬、飯前「打底」及避開汁醬，以避免節日後出現血糖、血壓、膽固醇超標的情況。



醫院管理局營養師呂沛詩指，新年過後常常收到病人指，自覺身體因大吃大喝後有異。她呼籲市民在節日時注意飲食，避免血糖、血壓、膽固醇超標。（郭梓謙攝）

三至四片年糕熱量等於一碗飯 食足一星期增肥一磅

呂沛詩指，不少賀年糕點和食品都是高油、鹽、糖，如椰汁年糕、芋頭糕、蘿蔔糕等常見的食品，大多數含相當高的飽和脂肪和反式脂肪；而每一至兩片更有100千卡（kcal），相當於半碗飯熱量。若連續一星期、每天吃三至四片年糕，已經可增肥一磅。除此之外，油角、芋蝦、麻花等，每一至兩件已含80至100千卡熱量。

她表示，若要食用，都只建議淺嘗，即除此之外，油角、芋蝦、麻花等，每一至兩件已含80至100千卡熱量，或選擇桂花糕、馬蹄糕等；而像黃金糕、椰汁年糕就要盡量避免。

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戒「撈汁送飯」 建議選蒸焯煮焗烤菜式

第二點要訣，呂沛詩則指要避免「撈汁送飯」，因為出外用膳時，街上的菜式往往較多油份，而當中的醬汁往往含有最高卡路里和最高有鹽、糖。她建議盡量選擇蒸、焯、煮、焗、烤等少油菜式。

飯前無須以藥「打底」 烚菜水果已收成效

被問到坊間不少成藥產品聲稱，飯前服用後可減少澱粉吸收是否有效時，呂沛詩就指，難以一概而論所有產品，但據她所知，這些產品多為膳食纖維。因此她說，聚餐前「烚棵菜、食個生果」，透過攝取當中的纖維，又或先喝清湯，其實已可達至同樣的飽腹。她續指，由於人的身體需要20分鐘才能感應到飽肚感覺，慢慢咀嚼細味食物，每次吃至七八分飽即可。

賀年禮盒方面，建議可以新鮮水果、茶葉、香草茶、天然花茶、鮑魚麵、瑤柱麵、無糖糖果等等代替糖果、曲奇、酥餅等。（郭梓謙攝）

送禮棄糖果、曲奇、酥餅 倡送新鮮水果、茶葉

至於賀年禮盒的選擇上，呂沛詩亦提到，相比糖果、曲奇、酥餅等傳統高油鹽糖食品，可以新鮮水果、茶葉、香草茶、天然花茶、鮑魚麵、瑤柱麵、無糖糖果等等代替。至於全盒內可放原味果仁，或是米餅、米通等，因為堅果類縱然有較高熱量和脂肪，但本身含有多元不飽和脂肪酸，只要適量食用（每日10至20粒）已有助血管暢通，減低患上心血管疾病風險。

按營養成分提議5款賀年菜式

未來幾日不少人會吃團年飯、開年飯、親友聚會飯局，呂沛詩按營養成分，設計5款賀年菜式，包括：蒜蓉芹菜粉絲蝦煲、竹笙露筍卷、勝瓜煮花甲、杞子雪耳響螺雞湯以及蜜柑涼粉讓市民參考；建議市民可以高蛋白質、低脂肪的海鮮食材代替傳統肉類。