重陽節｜一家老少聚首祭祖　市民花1000元購祭品拜山

今日（23日）為重陽節，是繼清明節後另一個不用戴口罩掃墓的節日，記者在柴灣及將軍澳兩個墳場所見，多了家庭式的拜山聚會，扶老攜幼登山祭祖。

雖然經濟情況未見明朗，有市民指紙祭品每年加價，不會減少這方面開支，有市民舉家共花1000元購買祭品，燒肉、白切雞、鮮花和生果樣樣齊。



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今年清明節是解除口罩令的首個掃墓節日，相隔五個多月的重陽節，記者走訪柴灣墳場、哥連臣角靈灰位及將軍澳墳場所見，佩戴口罩的人數僅佔極少數，拜山的人流亦不乏家庭式一家十口、三代同堂的規模，每人手上拿著大大小小的祭品前往拜山。

孔先生到將軍澳華人永遠墳場拜祭，一家幾戶各自帶備不同的祭品前來，合計約花費1000元，包括燒豬、鮮花等。他指，祭品價錢與往年差不多，合計約重10公斤，把所有祭品放在一架車仔，由模型車拖拉到山上。

羅女士指，今年花了約700、800元購雞、燒味、金銀元寶等祭品，價錢與往年差不多。她認為，先人只會在重陽及清明正日才會收到祭品，特意在重陽正日前來拜祭。

羅女士指，今年花了約700-800元購雞、燒味、金銀衣紙等祭品。(容嘉儀攝)

到柴灣拜山的胡先生指，祭品準備了金銀元寶、香燭等，每份金銀元寶比上年貴了約20元，近幾年祭品亦越來越貴，但沒有因而買少了祭品。

賴先生就指，因為拜祭地方比較淺窄，因此與往年一樣只準備了衣包，價格與上年差不多，共花費約300至400元。