「快必」譚得志煽動罪上訴案　上訴庭將於明日下判辭

人民力量前成員譚得志（快必）2020年多番在擺街站時被指發表煽動言論，包括有叫「光復香港．時代革命」等口號，2022年在區域法院經審訊被裁定11項罪成，判囚40個月。他早前就定罪及判刑提出上訴，根據司法機構網頁資料，上訴庭將於明日（7日）下判辭。



上訴人譚得志（49歲）被裁定11項罪成，包括：1項煽惑他人明知而參與未經批准集結、7 項發表煽動文字、1項公眾地方內擾亂秩序行為、1項舉行或召集一個未經批准集結及1項拒絕遵從或故意忽略遵從授權人員作出的命令。

上訴人譚得志被指在2020年時多番在街頭作出煽動言論，包括叫光時口號。(資料圖片)

譚認為控方須證明被告犯案意圖

代表譚的律師上訴時指，涉案言論並非只有一種詮釋，理解會在不同人、不同情況下產生變化，控方須證明被告的犯案意圖，此外，本案屬「可公訴罪行」，應在高等法院原訟法庭審理，爭議區域法院無權處理本案。

律政司卻認為煽動罪屬成文法而非普通法，控方毋須證明被告的意圖，又指《國安法》條例中，只要涉及國家安全的罪行，便可循公訴罪行處理。

本案裁決或影響其他相類案件

譚的上訴聆訊由高院首席法官潘兆初，及兩名上訴庭法官彭偉昌及彭寶琴審理。本案有就煽動罪提出爭議，亦影響到其他相類案件。其中同樣涉煽動罪的《立場新聞》案，其主審法官郭偉健原定去年11月裁決，但郭官稱想等待譚的上訴結果，並稱會在譚案裁決後的30日內就《立》案下裁決。

案件編號：CACC 62/2022