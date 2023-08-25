中港澳盲搶鹽｜中乙比賽足球場變泳池｜今日必看8分鐘

盲搶鹽多間超市貨架無鹽 專家：污染物殘留機率低 毋須憂慮

日本政府昨日（8月24日）開始將福島核電廠的核廢水排放入太平洋後，在內地及澳門觸發搶鹽潮，料因擔心往後供應的海鹽帶有輻射。「盲搶鹽」情況今日（25日）也在本港出現，有超市貨架的包裝鹽空空如何，「加碘鹽」雖較貴，但也售罄；貨架只餘較貴價的岩鹽和礦物鹽；有超市的日本海鹽無人吼，有的則也被搶購一空。

澳門出現搶鹽潮 經科局指存量充足毋須搶購

因應日本昨日（24日）起排放核廢水入海，澳門晚上不少居民搶購食鹽，平價食鹽基本沽清，亦有人選擇較貴價的海鹽。雖然職員表明翌早會補貨，但部分人仍一買就數樽或數包。經濟及科技發展局昨晚表示，澳門食鹽存量充足，市民毋須搶購。另外，澳門市政署和海關根據行政長官最新批示，昨日起於機場貨運站展開聯合行動，對日本進口食品貨物進行全面輻射水平檢測，同時嚴防福島等10個都縣區的鮮活食品、海鹽等流入。

福島核廢水｜東電稱海水檢測結果沒問題 外交部：極其不負責任

日本政府8月24日啟動福島核廢水排海，東京電力公司（TEPCO）25日公布福島第一核電廠對開海域10個監測點的水質檢測結果，稱所有監測點的放射性物質氚濃度均符合標準。中國外交部發言人汪文斌今日（25日）回應稱，中方已經多次表明，日本政府無視國際社會的強烈反對，罔顧本國和他國人民的健康權、發展權、環境權，強行啟動福島核污染水排海，公然將核污染風險轉嫁給全世界，這是極其自私自利，極其不負責任的行為。

荃錦公路近光板田村火警 消防籲附近居民關窗

昨日（24日）晚上11時45分，荃灣光板田村附近發生山火，火勢波及一間村屋，多人見狀報警，消防到場撲火，事件中無人受傷，約10人須疏散到安全位置，受事件影響，荃錦公路近光板田村來回線全封。現場所見，荃錦公路路邊停泊了多輛消防車。運輸署宣佈，因火警，荃錦公路(來回方向)近光板田村的全線現已封閉。駕駛人士請考慮改用其他道路。直至今日（25日）凌晨0時49分，消防大致將火救熄。運輸署隨後宣佈，因火警，荃錦公路近光板田村現已實施單線雙程行車措施。

天后兩的士十字路口相撞 3人受傷送院

天后發生車禍。今日（25日）凌晨3時許，一輛載客的士沿清風街往維園方向行駛，另一輛空輛的士則沿電氣道往天后鐵路站方向行駛。兩車駛至清風街行車天橋橋底時相撞，兩名司機和一名乘客受輕傷，傷者由救護車送院治理，警方正調查車禍原因。

黃帽工人壁畫被清 店東嘆無奈：只代表呢區嘅藝術品因為咁被犧牲

半山「輝煌快餐店」門外存在至少近20年的「黃帽工人吃麵」壁畫，因「內容或會令人聯想到黑暴或港獨」，中西區民政處提醒法團及餐廳負責人後，獲同意及委託清除，民政處遂安排承辦商本月6日清除。「輝煌快餐店」店東何先生今（25日）在商台節目稱，民政處人員曾與他接觸，雖無明確表示壁畫違反《港區國安法》哪條文，但「佢（民政處職員）話有機會違反國安法」。

警破首宗Deepfake AI「換臉」技術呃貸款 6男女被捕涉款20萬

警方經過深入調查以及情報分析，於昨日（24日）展開代號「解詐」的拘捕行動，成功瓦解一個利用欺詐手段向金融機構申請貸款及開設銀行戶口的犯罪集團，涉款20萬元。警方更首次發現騙徒利用人工智能換臉程式，即坊間所指「深度偽造（Deepfake）」技術，在網上申請貸款，騙徒利用人工智能換臉程式，即坊間所指「深度偽造（Deepfake）」技術，成功騙取7萬元。行動中，警方以涉嫌干犯「串謀欺詐」罪拘捕4男2女，包括集團主腦。

颱風蘇拉｜天文台料4日內三級跳成超強颱風 下沉氣流煲熱香港

強烈熱帶風暴「蘇拉」現正集結在馬尼拉之東北偏北約640公里，天文台料「蘇拉」會在呂宋海峽以東徘徊「打轉」並增強，兩日內升級成強颱風，下周二（29日）升級成超強颱風，正面吹襲台灣，並進入香港800公里範圍。

足球熱話｜中乙比賽足球場變泳池 水花四濺踢至完場

中國乙組足球聯賽（中乙）近日上演離奇一幕——比賽中途一場傾盆大雨，球場瞬間變游泳池，草地上積水持續不退，球員縱艱辛𡚒戰，但皮球「寸步難移」，完全踢不起來。更離奇的是，如此劣境中，主球證仍不為所動，讓比賽踢至完場。