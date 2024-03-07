721元朗衝突｜會計師涉隨黑衣人襲白衣人　控方指曾開傘作掩護

2019年7月21日的元朗站事件，一名男會計師被指當晚曾在英龍圍外及元朗站內，連同其他黑衣人與白衣人衝突，因而被控暴動罪。會計師否認指控，案件今（7日）在區域法院開審，控方指被告當晚10時已離開元朗站，接近兩小時後換上衣服返回站內，跟隨黑衣人走到英龍圍外，並與白衣人發生衝突。後來被告與其他黑衣人退回元朗站，白衣人又進入站內，雙方爆發另一輪衝突，其間被告曾打開雨傘作掩護，並兩度拾起地上物品投向白衣人。



被告何贊琦（42歲，會計師）被控於或約於2019年7月22日，在新界元朗朗和路與元朗港鐵站一帶，連同其他身份不詳的人士參與暴動。

元朗當晚多處有白衣人聚集。(詳看下圖)

+ 3

被告回家更衣與黑衣人去英龍圍

開案陳辭指，721當晚元朗有白衣人聚集，亦有黑衣人在元朗站一帶出現，期間兩方在站內發生暴力衝突，及後多名白衣人曾進入元朗站月台，襲擊車廂內黑衣人及部份市民。被告當晚10時許，在元朗站出閘，並經形點商場接駁天橋離開，其時身穿深色短袖T恤。同晚11時50分，被告換了一身衣物，手持長傘返回元朗站，及後隨其他黑衣人離開元朗站前往英龍圍。

白衣人有徒手或用籐條施襲

約10分鐘後，數十名白衣人和黑衣人在元朗英龍圍外聚集，期間有白衣人與黑衣人爭執，事件後來演變成暴力衝突，白衣人徒手或使用籐條施襲；部份黑衣人則向白衣人踢腳揮拳、投擲路牌等。被告出現在黑衣人群中，並曾與白衣人推撞。

黑衣人曾投擲不同物品

隨後被告隨黑衣人退至元朗站，近15分鐘後，約10名白衣人走到元朗站，與該處約30名黑衣人發生另一輪衝突，期間白衣人會懂雨傘及籐條；黑衣人則投以不同物件，辱罵及以手勢挑釁白衣人。其間被告站在黑衣人前排，打開雨傘並拾起一個罐頭狀物件擲向白衣人。當白衣人後退時，被告再次拾起地上物件投向白衣人。衝突維持約2分鐘後，被告繼續在元朗站大堂內徘徊，10分鐘後離開。

午夜12時35分，一群白衣人拉起元朗站J出口鐵閘進入站內，被告再次從另一出口進入元朗站，並在站內徘徊1分鐘後離開。

案件編號：DCCC 806/2022