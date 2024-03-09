6000人到科技園創科職業博覽　有擬回流港人及內地優才找工作

香港科技園公司「 Talent Power Up」 創科職業博覽周五（8日）舉行，吸引超過6,000人次參加．逾300間園區公司提供超過3,000個就業機會招攬本地及海外人才，有港人打算英國畢業後回流從事金融科技工作，另有「高才通」或優才計劃申請人到來找工作機會。



職業博覽以「TalentPowerUp」為主題，解構對人工智能的迷思，協助公眾提升相關技能，應對日漸倚重人工智能、數碼科技及以數據為中心的職場需求。約150間來自微電子、生物科技、人工智能及機械人、綠色科技等策略性產業的園區公司，於展覽廳介紹企業概況和前景。

今屆職業博覽需要增設展位，讓公司與求職的本地大學生、畢業生、科技達人、創科從業員，以至海外及內地人才即場進行面談及就業配對；全日為超過3,000人次進行一對一面試。

有在英國讀博士的港人打算畢業後回流從事金融科技工作。求職者盧學濂稱表示，在香港做過金融科技相關工作，因而了解到多些香港金融科技相關發展，所以來看看有沒有相關機會。當中也不乏內地「高才通」或優才計劃申請人，希望找到心儀工作，源先生表示，看過很多公司都要求流利廣東話及流利英文，「我識白話又識英文，我最大優勢就在這裡。」

科技園公司夥拍全球領先的人工智能服務供應商包括AWS、LinkedIn及Google舉辦工作坊，教授頂尖的AI技能。LinkedIn透過分析平台的大數據及演算法，協助求職者制定策略，如何獲AI及招聘人員「垂青」，大大增加受聘機會。

大會今年設立全新「StartUPPowerHub」區域，讓人才直接體驗初創企業對創科的抱負及充滿活力的文化，藉此機會可加入有共同理念的團隊工作；有志創業的年輕人，更可向現場超過30位初創公司創辦人取經，了解他們成功創業的經歷、對創新業務的見解，及科技園公司各項孵化計劃與綜合支援服務。

科技園公司行政總裁黃克強（左一）表示，今年職業博覽旨在利用Gen AI的趨勢和知識，提升香港人才競爭力。（科技園公司提供圖片）

科技園公司行政總裁黃克強表示，今年的職業博覽旨在利用Gen AI 的趨勢和知識，提升香港人才競爭力；博覽獲企業和人才熱烈支持，進一步印證香港創科生態圈的崛起，同時鞏固科技人才儲備，帶領香港邁向新一輪增長。