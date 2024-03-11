今日必看8分鐘｜天瑜離世父親fb首開腔｜被指約人妻荃灣兩男口角

疑「港車北上」寶馬珠海失事 高速直剷粥舖插入店內

「港車北上」政策受不少港人追捧，截至昨日（9日）經港珠澳大橋邊檢站查驗出入境的港車北上數量，已突破50萬輛次；惟港車在內地遇險的善後工作亦令人關注。網上瘋傳一段車禍影片，可見一輛寶馬私家車昨午在珠海剷入一間粥舖。由於肇事車輛掛上香港車牌，懷疑為「港車北上」車輛，引起網民熱議。保險業界指，由於地點為內地，故必須向在國內有註冊的保險公司購買「交強保」，出事後立即通報公安，並聯絡保險公司跟進。

洪福邨火警｜煮食時疑爐頭爆炸陷火海 八旬翁撲救 二級燒傷送院

今日（11日）清晨6時16分，元朗洪福邨洪樂樓7樓一個單位發生火警，並傳出爆炸巨響。消防員接報趕至現場，於17分鐘後將火救熄，在單位內救出一名老翁，他清醒，胸口、面及手受傷，屬二級燒傷，由救護車送到屯門醫院治理。火警期間250至300名居民自行疏散落樓。

天瑜離世｜父親fb首度開腔 「約定他日天家再見，爸爸永遠愛你」

在2020年因醫療事故成為植物人的女童「小天瑜」周天瑜，昨日（10日）傳出拔喉的離世消息。「天瑜」爸爸今早（11日）首度在社交媒體開腔表示，確認天瑜在昨日下午3時40分離世，在一家三口陪同之下，目送她到達彩虹橋的另一端，「爸爸跟你約定，我們他日天家再見。天瑜，爸爸永遠愛你！」

荃灣貓咪墮後巷坑渠 濕身虛弱 消防給氧氣急救撐傘擋雨惜不治

今日（11日）早上8時53分，和宜合道荃灣絲麗酒店的職員，發現一隻貓咪倒卧後巷坑渠中，身體濕漉漉十分虛弱，於是報警。消防員及愛協人員到場將貓咪救起，惟牠情況不樂觀，四肢僵硬，連忙將牠放在一張墊褥上，仔細檢視。消防員小心翼翼給貓咪戴上氧氣罩輸送氧氣，又餵飲水；其間落雨，消防員為牠撐傘擋雨，貓咪逐漸恢復知覺，由愛協帶走給獸醫。

荃灣健身室教練被指約人妻食飯 男子上門對質報稱被推跌受傷

今日（11日）早上10時21分，一名男子報案，指於荃灣中染大廈一間健身室內被健身教練推撞。警方接報到場，報案男子稱與該教練口角，其間被推撞至腰痛。警方到場將案件暫列襲擊致有人身體受傷，事主接受救護檢查傷勢，暫未有人被捕。

樂翠臺億元維修風波｜法團主席再次嘗試搬走票箱不果 被居民噓走

柴灣樂翠臺日前爆出億元大維修風波，法團被質疑強行選用比市建局估價高出57%的1.07億元「天價」維修方案，每戶須支付10萬元巨額維修費，引起業主強烈反彈，「手拉手」阻止動工，將於3月12日舉行特別業主大會討論維修事宜。昨晚（10日）原為「授權票」開箱日，住戶要求在公開地方點票，法團主席到場回收票箱及抱緊票箱，並與在場人士起肢體衝突，其後與另一名女街坊登上救護車，眾住戶徹夜留守守住票箱，希望到3月12日業主大會當晚公開點票。惟今日（11日）早上，法團主席再次現身，試圖搬走票箱，但被居民喝倒彩阻止，現場群情洶湧。最後法團主席空手而去。

屯門雙嬰屍命案｜兩男女渉22及23年非法處理兩屍 押後以確定死因

屯門上周五（8日）揭玻璃樽藏兩嬰屍案，啓民徑一單位業主收回欠租住客的單位後，清潔人員到場清潔時，發現屋內兩個玻璃樽內，各裝有一具嬰兒屍體。兩名被指為男嬰父母的租客被捕，遭控以兩項阻止埋葬屍體罪，案件今（11日）在粉嶺法院提堂。兩被告暫毋須答辯，案件押後至6月3日再訊，以待警方繼續調查。兩名被告沒有保釋申請，還押監房看管。

馬鞍山兩婦疑拜神煙熏問題爭執 一人被推跌昏迷 警拘涉案鄰居

今日（11日）上午接近9時，馬鞍山恆安邨恆山樓兩名老婦懷疑因其中一方在單位拜神煙熏氣味問題，在走廊爭執。其間72歲姓鍾老婦被對方推跌，頭部受傷倒臥地上昏迷不醒，家人致電報警。救護員到場將鍾婦送到沙田威爾斯親王醫院搶救，鍾婦其後被送上病房留醫，情況嚴重。警方調查後，以涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」拘捕一名姓莊70歲老婦。

西貢普通道私家車起火 全車陷入火海黑煙沖天

西頁有私家車起火。今（11日）午3時許，一輛私家車沿普通道行駛，途至近萬年街對開時起火，多名途人見狀報案。消防趕至動用一條喉及一隊煙帽隊灌救。從網上片段及圖片可見，涉事私家車全車陷入火海，火光熊熊，冒出大量黑煙。

九龍城衙前圍道城南道交界爆水管 人車涉水而行

今日（11日）下午1時42分，九龍城衙前圍道及城南道交界爆水管，大量黃泥水湧出，水深約半米。現場可見，積水遍佈行人路和馬路，路面凹陷導致路牌歪斜，車輛及行人需涉水而行。水務署派員到場關水掣及搶修。

英王室凱特陷P圖風波 通訊社撤下最新官方照 稱照片曾被修圖

英國王室3月10日發放王儲威廉妻子儲妃凱特（Catherine, Princess of Wales）手術後的首張官方相片。不過一批新聞社同日稍後時間將照片撤下，原因是它曾被操縱。外界都在等待發相的肯辛頓宮回應。

香港地震！天文台：大嶼山淺層地震 威力達這級數 網民驚：勁震

天文台表示，下午1時22分香港大嶼山發生1次2.0級地震，震中位於北緯22.27度，東經113.98度附近，即香港天文台之西約20公里（即距離香港之西約20公里），震源深度約10公里。天文台指，接獲超過10名市民報告，表示感到輕微震動，震動維持數秒。初步分析顯示，本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第III (三)度，即室內有感，類似小型貨車駛過的震動。