米芝蓮｜3食肆去年上榜難逃死亡之吻　二星法國料理蟬聯5年亦結業

中環鏞記傳人開設的名店「甘饕燒鵝」，以及多次入圍米芝蓮必比登推介的燒臘飯店「新園興記燒臘飯店」，近日先後宣告結業。知名美食指南米芝蓮，將於本周四（14日）公布《香港澳門米芝蓮指南2024》名單，《香港01》翻查去年獲獎的食肆，發現分別有兩間一星及一間二星食肆已結業，難逃死亡之吻命運。



其中主打廚師發辦的「The Araki」，於2021年至2023年疫情期間入選一星食肆；中菜館「D.H.K疊囍居」去年首次入選一星，但諷刺地該店在頒獎禮當日正式結業，多名員工到場追討欠薪；主打法國料理的「Ecriture」，連續5年蟬聯二星食肆的殊榮，但去年底亦告結業。



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去年本港78間食肆奪一至三星殊榮

獲得米芝蓮「星級」或推介的餐廳，可謂是喜也是悲。獲得肯定當然值得高興，不過也有個說法是形容收到「死亡之吻」，因為這彷彿是業主瘋狂加租的「理由」。

去年公布的《香港澳門米芝蓮指南2023》名單中，共有58間一星、13間二星及7間三星本地食肆上榜，即合共78間食肆奪得一至三星的殊榮。不過港人自恢復開關起，掀起北上消費熱，香港餐飲業大受衝擊，例如中環鏞記的第三代傳人甘崇軒開設的「甘饕燒鵝」，已宣布將於3月17日結業，或轉移內地發展；曾多次入圍米芝蓮必比登推介的「新園興記燒臘飯店」，亦宣布於下月中旬結業。

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The Araki連續三年入選一星 今年一月結業

記者翻查本地餐廳指南OpenRice，發現短短一年內，上榜食肆當中有3間結業。其中位於尖沙咀富衛1881公館的「The Araki」，主打廚師發辦的江戶前壽司，由享負盛名的壽司大師荒木水都弘駐場。他曾帶領東京和倫敦的餐廳摘下米芝蓮三星，在2019年來到香港後，The Araki於2021年至2023年，連續三年入選米芝蓮指南的一星食肆。

記者以顧客身份致電該店，富衛1881公館職員表示，The Araki已在今年一月結業，食客只能到其倫敦或東京的門店品嚐。

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D.H.K疊囍居去年首次入選一星 頒獎禮缺席始知結業

另一間已結業的星級食肆，為去年首次入選一星的中菜館「D.H.K疊囍居」，但領獎禮當日並未派員出席，同日更傳出結業的消息，多名員工到場了解及追討欠薪。餐廳總經理曾表示，餐廳開業兩年面臨經營困難，每月虧損50萬元至100萬元，最終董事局決定停業，將店舖交回業主。

據網頁介紹，該餐廳以雙星名廚及六星級酒店服務作招徠，精心炮製傳統正宗高級懷舊粵菜。不過，今年初一間名為「疊囍居」的中菜館於奧海城「復活」，但食評網站OpenRice及奧海城官網，並無標榜米芝蓮一星殊榮，未知是否原班人馬另起爐灶。

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Ecriture開業翌年升格二星食肆 蟬聯五年終結業

二星食肆亦難逃死亡之吻的宿命，位於中環H Queen's、主打法國料理的「Ecriture」，於2018年初開業，翌年榮登米芝蓮二星食肆，更由2019年起連續五年蟬聯。雖然該店成功挺過疫情，卻在去年底結業，其社交平台專頁並未解釋原因。

OpenRice介紹指，Ecriture的文化氣息濃厚，彷如置身外國圖書館，其法國料理選用世界各地頂級食材，餐具及擺盤亦有如藝術作品一絲不苟。根據顧客的食評指，該店午餐人均消費達2,000元，晚餐索價達4,000元。