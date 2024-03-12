渣哥入稟區院向毛記葵涌追98萬元　稱根據安排追討欠款

前港姐譚小環及其丈夫蔡強榮「渣哥」創立「大渣哥茶餐廳」和「渣哥一九九六懷舊小食店」，相關公司昨(11日)入稟區域法院，向毛記葵的附屬公司追討98萬元。



原告為大渣哥有限公司和Ehcav Limited，被告為Most Company A Limited。翻查資料，Ehcav Limited由蔡強榮和譚小環夫婦等人持有，而Most Company A Limited則是毛記葵涌的附屬公司。

入稟狀指，兩名原告和被告於2019年11月達成安排，原告現根據該安排，向被告追討欠款98萬元。

案件編號：DCCJ1334/2024