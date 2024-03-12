渣哥入稟區院向毛記葵涌追98萬元 稱根據安排追討欠款
撰文：朱棨新
出版：更新：
前港姐譚小環及其丈夫蔡強榮「渣哥」創立「大渣哥茶餐廳」和「渣哥一九九六懷舊小食店」，相關公司昨(11日)入稟區域法院，向毛記葵的附屬公司追討98萬元。
原告為大渣哥有限公司和Ehcav Limited，被告為Most Company A Limited。翻查資料，Ehcav Limited由蔡強榮和譚小環夫婦等人持有，而Most Company A Limited則是毛記葵涌的附屬公司。
入稟狀指，兩名原告和被告於2019年11月達成安排，原告現根據該安排，向被告追討欠款98萬元。
案件編號：DCCJ1334/2024
+3
渣哥擬購回毛記葵涌持股 惟對叫價感震驚 或選擇集體離開渣哥擬向毛記購回股份 大呻對開價感震驚 揭渣哥小食店勁吸金毛記葵涌：正與多間渣哥公司大股東持續磋商 探討出售的可行性毛記葵涌急吐逾兩成 昨稱與「渣哥」大股東探討出售可行性渣哥毛記決裂變兩大陣營？基隆CAT姐發文撐渣哥、財經KOL反批庹縮大渣哥承認欠租 2023年度渣哥整體蝕逾1400萬元譚小環老公「大渣哥」欠租5個月 夫婦二人身在多倫多食雪糕