渣哥毛記決裂變兩大陣營？基隆CAT姐發文撐渣哥、財經KOL反批庹縮

撰文：番茄妹
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前港姐譚小環及其丈夫蔡強榮「渣哥」於2014年創立「大渣哥茶餐廳」和「渣哥一九九六懷舊小食店」，日前「大渣哥茶記」於Facebook上帖文表示要和毛記葵涌終止合作，更稱要回購其所購入的股份，惟價錢商議不合，更指對方「鵲巢鳩占」。帖文一出即引起網民激烈討論，有不少名人更各自力撐雙方，形成兩大正反陣營，基隆茶餐廳負責人CAT姐更發文力撐渣哥，而不少財經KOL卻認為毛記葵涌叫價並沒有錯，令事件持續被討論。

渣哥向毛記葵涌提出終止合作。（資料圖片）

「大渣哥茶記」於前日於Facebook專頁帖文稱因毛記葵涌管理層有新任命，為保公司避免產生不必要的揣測，因而表示早於2月時已與公司主要股東毛記葵涌提出終止合作，且有意以2018年對方當時入股的同樣條件下，以現時市值購回毛記葵涌所持有的49%股份。但毛記葵涌卻向其開出以倍數計的價錢，令其公司感到無比震驚，更稱「真係無能為力，接受不了」。對此渣哥更表示對方鵲巢鳩佔，若果事情延續，將可能集體辭職離開大渣哥，以向財雄勢大的上市集團作出抗議。

圖片擷自大渣哥茶記Facebook

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帖文一出即引起眾人關注，網上議論紛紛兩極聲音不斷，連不少名人和KOL都公開帖文為雙方各自「站台」。基隆茶餐廳的負責人Cat姐，日前就於Facebook公開帖文表示，「我與渣哥相識多年，十分情楚亦相信佢嘅為人。」她亦於文中表示渣哥一直力撐她，連先前雪姨批評基隆茶餐廳盆菜事件都對她很支持，但她於文中卻透露毛記渣哥的導火線有可能因此雪姨事件而起。

有傳媒報道指Cat姐表示年初發生雪姨「盆菜事件」，毛記曾托渣哥傳話希望能與Cat姐商討，因雪姨希望基隆手下留情，不要追究事件，而當時渣哥並不知事情的始末，因而向Cat姐問有關事情的來龍去脈，其後渣哥亦於社交平台上批評雪姨，亦因此而與拍檔毛記「有條刺」。Cat姐表示一直不知其雙方因此事有心病，直到近期渣哥出聲明，Cat姐向其問候才知悉，現只希望雙方即使做不成拍檔，亦可「做得翻朋友」。

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除Cat姐外，素來與渣哥交好的王宗堯，於昨日亦於個人社交平台FB和IG上發出一張渣哥的照片，更tag「#同舟人誓相隨 #在心中」。

但並非個個都力撐大渣哥，蕭若元於其YouTube頻道發布一條有關此事件的影片表示，他並不同情大渣哥將商業事擺上社交平台上講，更指「大渣哥係感情勒索」。他認為始終毛記葵涌曾支持大渣哥一段時間，又放手讓其自己發揮，大渣哥不應「攞出嚟唱」。但蕭若元亦補充其實雙方此次的行為只會互相傷害，並且根據其分析渣哥股份回收價應值大概400萬元。

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除此之外，常於Facebook上評論和分析各項財經資訊的專頁「徐風投資理財筆記」亦於FB上分析道，渣哥想於現在買回渣哥股權是因「咁啱呢個時間係飲食業低潮，蝕咗錢，用實際資產及負債（即是資產淨值）計價，自然再少一大截。」更表示渣哥團隊似乎是打算賣慘以掩飾其「庹縮」的意思。其後更帖文補充指當年2018年毛記葵涌當初所投資的245萬，根本就不止價值49%的股份，以當時股權佔比，應該是60.6%，若是49%卻只值159.5萬元，渣哥團隊當時並不是其所說「只計實際資產及負債」。事件發酵至今雙方仍在商討，亦未有最終定論。

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