今日必看8分鐘｜廣州電動車連撞11傷｜天瑜爸爸澄清沒決定拔喉

元朗新生村車房起火 冒大量濃煙 3人嚴重燒傷

今日（12日）上午8時44分，警方接報元朗新生村一車房起火，冒出大量濃煙。消防員接報派出兩喉兩隊煙帽隊灌救，3人嚴重燒傷，全部被送往屯門醫院救治，只見其中一名傷者送院時被戴上氧氣罩，頭髮燒燶，面、手和上身熏黑，有脫皮，情況相當嚴重。火警於上午10時23分被救熄，沒有波及附近倉庫或民居，其間6男2女疏散離開。

華富邨奪命火｜拐杖婦着火後半分鐘始被發現 街坊淋兩盆水撲救

香港仔華富（一）邨華明樓昨日（11日）發生奪命火警，63歲婦人煮食時疑燒着衣服變「火人」，步出單位求救，惜行動不便，近半分鐘始被發現，鄰居雖即時淋水撲救，惜已告傷重不治。有份救火的街坊表示，昨日聽到鄰居呼救聲，見到女事主上身着火倒卧地上「唔識郁」，連忙拿來兩盆水淋落她身上。

長沙灣珠寶行竊案｜七旬婦用他人銀行卡付款 趁機偷金搭的士逃走

昨日（11日）上午10時59分，一名73歲姓鄧婦人到長沙灣青山道一間珠寶金行「扮顧客」，結果偷走一對龍鳳鈪及一條金鏈，共值4.1萬元，最終昨晚她在元朗被捕。警方亦起回懷疑涉案失物。消息指，被捕老婦為家庭主婦，沒有犯案前科。案發時她到金行聲稱要買金器作婚禮禮物，於是她揀選一對龍鳳鈪及一條金鏈，並將一張屬於他人的提款卡交予店員，隨即拿著金器訛稱要到店外找其傭工。店員不以為然，約20秒過後，老婦仍未歸來，店員遂起疑心，到店外察看才驚覺老婦已逃之夭夭。

紅磡爆竊｜獨行賊潛錶行淡定回應街坊 擸30隻錶包括卡地亞勞力士

今日（12日）上午7時46分，紅磡差館里9號協輝大廈地下一間錶行的男職員報案，指錶行的鐵閘被撬開，店內有搜掠痕跡，初步點算約30隻錶被偷走，價值約15萬元，包括二手卡地亞及勞力士，每隻約4萬元。目前案件交由九龍城警區刑事調查隊第五隊跟進，暫未有人被捕。

廣州越秀嚴重交通事故：電動車數條路連撞 致11傷 男司機被捕

今日（12日）上午，廣州越秀區一輛電動車接連在數條道路撞上電單車和行人，造成11人受傷，49歲司機已被警方控制。

天瑜離世｜爸爸澄清沒決定拔喉 憶女兒最後時刻用力睜眼望向父母

在2020年因醫療事故成為植物人的女童「小天瑜」周天瑜，周日（10日）傳出拔喉的離世消息。天瑜爸爸昨日（11日）澄清，家人並沒有決定為天瑜拔喉，女兒是因身體多種器官衰竭離世。

樂翠臺億元維修風波︱法團作廢授權票 承建商稱終止或索千萬賠償

柴灣樂翠臺的億元大維修風波，將於明晚（3月12日）舉行特別業主大會；惟開會前夕紛爭不斷，昨晚（10日）原定的授權票開箱日更一片混亂，法團主席及一名女街坊報稱受傷送院，居民則自發死守票箱直至開會一刻。今日（11日）法團突張貼通告，決定作廢所有授權書，明晚大會只限業主親身出席。負責工程的承建商則張貼告示，指去年與法團簽訂「授予合約確認書」後已投入大量資源，如最終決定終止工程，將追討總工程費約30%，即數千萬元賠償。大律師稱，賠償範圍必須視乎合約內的條款而定，不能一概而論。

海員之家重建地盤墮玻璃｜3傷包括遊客 地盤分判商被捕

正改建為酒店的尖沙咀「海員之家」舊址重建地盤，繼去年發生四級大火後，今午（12日）發生墮物傷人案。下午約2時47分，據報有玻璃從地盤高處墮下，碎片散落到緬甸臺及恆星樓等地，3名男女途人手部受傷，由救護車送往伊利沙伯醫院治理，消息稱，其中兩名傷者為遊客；現場地面則遺下大量玻璃碎，警方事後封鎖受影響位置，並帶走兩名地盤負責人助查，據悉一名男地盤二判涉嫌「容許物件從高處墮下」被捕。

兩外籍漢為免費旅行 攜$1800萬大麻花抵港被捕 機場10年最大案

海關前日（10日）偵破過去10年來在機場最大宗旅客販運大麻案件，檢獲約87公斤懷疑大麻花，估計市值約1,800萬元，並拘捕兩名外籍男子。他們已共同被控以一項販運危險藥物罪，明日（13日）在西九龍裁判法院提堂。海關指，因為兩名被捕人的行李X光影像有異，且用同一款鎖頭鎖上而感懷疑，深入調查後尋獲涉案大麻花，相信兩人受他人提供免費機票旅行引誘，攜帶涉案毒品來港。

大嶼山深水角徑地盤疑燒膠喉 冒出濃煙 消防到場灌救

今日（12日）上午11時48分，大嶼山深水角徑近港鐵小蠔灣車廠的一個地盤發生火警。現場消息指，地盤內的膠喉起火，冒出大量又濃又黑的煙，消防員到場出動兩喉兩煙帽隊灌救，至中午12時23分救熄，沒有受傷報告。港鐵回覆《香港01》查詢表示，今早約11時35分，小蠔灣車廠職員留意到鄰近一個地盤發生火警，隨即通知車務控制中心報警及通知消防。消防抵達現場將火撲熄。其間港鐵列車服務及小蠔灣車廠運作沒有受到影響。