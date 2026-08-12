理光希路聯合推一站式充電方案　解決企業電車資源管理問題

香港電動車日趨普及，截至2026年5月底，全港電動車數量已超過17.8萬輛，佔整體車輛近2成，商用車隊與企業營運車輛電動化亦是大勢所趨。然而，企業在轉用電動車時，往往面對充電樁不足、車隊帳務紊亂、碳排放數據難以追蹤等管理問題。



辦公室數碼服務巨頭理光（香港）有限公司（Ricoh）宣佈，與本地電動車充電方案供應商希路能源（Halo）簽署合作備忘錄（MOU），組建策略合作夥伴關係，聯合推出一站式智能充電管理方案。雙方未來將進一步拓展場景應用，探索將更多智能營運技術與數據分析融入企業服務，助力香港邁向低碳智慧城市。



理光香港宣佈，與本地電動車充電方案供應商希路能源簽署合作備忘錄，組建策略合作夥伴關係。（Ricoh提供圖片）

希路能源160個充電點 整合至理光香港企業服務方案

企業引入電動車隊，最大挑戰在於「有車無充電樁」、「數據分散難入帳」等。希路能源目前在全港商業地標與場地設置超過160個充電點，並持續擴展充電網絡覆蓋，是次合作會將希路能源的充電網絡資源，陸續整合至理光香港的企業服務方案組合，理光客戶日後可享用更廣泛及便利的充電服務。

是次合作將希路能源的充電網絡資源，陸續整合至理光香港的企服方案組合中。（理光香港提供）

方案助客戶一站式生成能源報告

方案將探索更多智能管理功能，包含統一結算、共享使用權限及充電數據分析等。理光香港更計劃透過旗下InnoAI Hub平台開發專屬AI Agent，協助企業生成定期能源報告，將以往抽象的碳排放指標轉換成可對比的數據資產，直接用於ESG報告與減碳策略部署，從而幫助客戶優化能源效益、降低運營成本及減少碳排放，實現數據驅動決策，加快達成ESG及可持續發展目標。

理光客戶日後可享用更廣泛及便利的充電服務。（Ricoh提供圖片）

服務由智能工作間延伸至智慧出行

理光香港常務董事莊禮基表示，企業轉型不單是數碼化，更涵蓋可持續發展，將智能充電服務納入理光香港的整體解決方案組合，不單為客戶提供增值服務，更實現了由智能工作間延伸至智慧出行的願景。

將智能充電服務納入理光香港的整體解決方案組合，不單為客戶提供增值服務，更實現了由智能工作間延伸至智慧出行的願景。（Ricoh提供圖片）

希路能源行政總裁兼創辦人曾偉華則指出，希路能源專注於智能充電基礎設施與綠色能源生態發展，本次與理光香港深化合作，能發揮雙方優勢互補，為本港企業提供最具規模效益的充電方案。