港深創科園首率領12企業參加WAIC　從上海到杭州搶佔前沿科技高地

港深創新及科技園（港深創科園）首次率領12間園區創科企業，參加於上海舉行的「2026世界人工智能大會」（WAIC），並將行程延伸至杭州。代表團透過技術展示、產業參訪、商務配對及投資對接，串聯應用場景與市場資源，協助園區企業由技術驗證走向商業合作與規模化應用。



港深創科園首度率領12家創科企業參加2026 WAIC，助力園區企業聯通滬杭龍頭產業、資本與應用場景。（港深創科園提供）

12家參展企業 涵蓋多項技術領域

這次參展的12家企業技術領域廣泛，涵蓋影片分析、網絡安全、三維空間生成、智能音訊、半導體製造、工業生產、新材料研發、無人機及視觸覺傳感等，多項方案已進入商業應用或國際市場。

港深創科園公司生態系統發展部副總監陳筱臧（右一）參與2026 WAIC專題討論「人工智能產業化與場景落地—產業協同的實踐」。（港深創科園提供）

港深創科園培育計劃企業生境科技聯合創始人黃竞參與2026 WAIC專題討論。（港深創科園提供）

其中MotoNerv憑藉無需預先訓練特定物件、可即時識別場景人物與環境互動的自研影片分析AI，榮獲日內瓦國際發明展銅獎；生境科技則開發出數據質量媲美國際頂尖團隊的3D空間生成引擎，目前已完成近億元人民幣Pre-A輪融資；而專注消費者AI應用的獵戶旋臂，公司估值已達1億美元，旗下AI產品全球用戶突破550萬人。

港深創科園培育計劃企業MotoNerv Limited聯合創辦人及總裁馮鑫傑參與2026 WAIC專題討論。（港深創科園提供）

港深創科園積極協助企業「走出去」，將行程延伸至產業、客戶及投資對接。（港深創科園）

5天友好交流 暢想技術未來

港深創科園積極協助企業「走出去」，將行程延伸至產業、客戶及投資對接。（港深創科園）

代表團在五天行程中，展開了密集的產業與市場對接活動。團隊除了參訪聯想未來中心交流人工智能發展，亦與上海現代服務業聯合會及其會員進行了超過200場商務配對，涵蓋智能製造、資訊系統、智能樓宇、醫療及可持續發展等領域。此外，代表團透過交流晚宴及商務配對，成功連接中金公司、基滙資本等投資機構與產業夥伴，並於行程後段前往杭州，與機械人企業交流，對接機械人及腦機接口等前沿產業資源。

推動香港建設國際創科中心

港深創科園公司行政總裁馬惟善表示，人工智能是驅動新一輪科技變革的核心動力，港深創科園首次率團參與WAIC，旨在將技術展示、產業配對與資本對接「一站式」串聯，展示園區企業的創新實力，並推動企業對接國家「人工智能+」戰略。他強調，河套香港園區將持續發揮連通內地與國際的樞紐作用，吸引全球創科資源，推動香港建設國際創科中心。