創科專欄｜AI不會取代IT人才　家長不要勸子女放棄讀電腦

文：香港應用科技研究院（ASTRI）董事會主席李惠光教授



「AI會取代IT員工。」這句話很吸引眼球，卻可能令企業、家長和年輕人作出錯誤判斷。



今天，透過vibe coding等工具，人工智能可以在幾分鐘內寫程式、設計網頁、製作手機應用程式原型 (prototype)，甚至協助整理文件和測試軟件。這確實是科技發展的重要一步。企業可以更快把構思變成可展示的產品，管理層也可以更早看到新服務的雛形。

但管理層必須明白：一個看起來能運作的軟件，不等於一個可長期依賴的企業系統。



如果系統處理客戶資料、付款、醫療紀錄、員工資料、供應鏈或監管申報，它不能只求快。它必須安全、穩定、可靠。它要抵禦網絡攻擊；在大量用戶同時使用時仍能正常運作；在供應商、網絡或設備出現問題時可以恢復；更要符合私隱、審計和監管要求。

AI可以很快寫出程式的初稿，卻不能自動保證安全、合規和可靠。它不會自動知道企業的風險承受能力，也不會為資料外洩、付款錯誤或系統停擺承擔責任。這些工作，仍要由具經驗和專業判斷的人把關。

AI寫程式很快；令程式值得信賴，仍要靠人。

工作在升級，不是在消失

AI會減少部分重複性工作，例如標準介面、基本功能、技術文件、程式草稿和測試初稿。這是事實，而且是好事。它讓IT人員可以少花時間在機械式工作，多花時間解決真正重要的問題。

IT工作不是消失，而是在升級。企業將更需要懂得判斷的人：知道甚麼可以交給AI，甚麼絕不能交；懂得保護資料和管理網絡風險；懂得測試AI產出的結果；懂得把新工具安全地連接到企業多年累積的核心系統；也懂得在系統出錯時迅速處理和恢復服務。

未來最有價值的，不是只懂輸入提示詞(prompt)的人，而是能看出AI答案是否有漏洞、能把系統做得穩健、並可以為結果負責的專業人才。

家長不要勸子女放棄讀電腦

有人見AI懂得寫程式，便勸年輕人不要讀電腦科學或工程。這是看錯了方向。

AI能給出答案，卻不一定知道答案是否適合一間銀行、醫院、政府部門、航空公司或上市公司。它不會理解所有法律責任、營運限制和客戶期望，更不會承擔資料外洩、交易出錯、系統停擺或違反規管的後果。

年輕人當然要學會使用AI，但更要掌握基礎能力：邏輯、解難能力、系統設計、資訊安全、數據治理和工程紀律。這些能力讓人能夠挑戰AI、驗證AI，而不是盲目跟隨AI。

企業不應盲目裁減IT人手

把AI當成削減IT人手的理由，短期可能節省成本，長期卻可能付出更大代價：網絡事故、資料外洩、系統停頓、項目失敗、監管問題，以及客戶信任受損。

明智的做法不是以AI取代人才，而是讓人才善用AI。讓IT團隊少花時間處理重複工作，多投入系統設計、資訊安全、數據質素、測試、整合、韌性和管治。

AI可以令企業走得更快，也可以令錯誤擴散得更快。因此，董事會和管理層必須問清楚：AI可以接觸甚麼資料？誰審核AI產生的改動？系統出錯時誰負責？公司能否清楚交代甚麼被改動、為何改動、由誰批准？

答案很清楚：AI不會取代IT專業人才。它會改變IT工作，提高IT工作的要求，也會令真正有能力、有判斷力和有責任感的人才更加珍貴。

李惠光教授

作者：李惠光教授



香港城市大學 - 實踐教授 及 前副校長

香港應用科技研究院 (ASTRI) - 董事會主席

北京市政協委員

香港鐵路有限公司 - 獨立非執行董事；科技顧問小組主席

中銀香港（控股）有限公司 - 獨立非執行董事；可持續發展委員會主席

中國電信股份有限公司 - 獨立非執行董事；薪酬委員會主席

新意網集團有限公司 (新鴻基地產) - 獨立非執行董事

香港城市大學（東莞）- 理事會成員；審計委員會主席

城大企業有限公司 - 董事局成員

香港管理專業協會 - 理事會成員；實務教授

香港品質保證局 - 副主席

拔萃男書院 - 校董

加拿大國際學校 - 校董

美國康奈爾大學 (Cornell) 理事會 (Council) 成員

選舉管理委員會 關鍵資訊系統諮詢委員會 - 召集人

