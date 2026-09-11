生產力局落戶上海　建長三角中心　聯手國創中心推動協同創新模式

生產力促進局早前於上海成立「香港生產力促進局長三角中心」（長三角中心），為該局在粵港澳大灣區以外設立的首個區域性總部。同日，生產力局與長三角國家技術創新中心（長三角國創中心）共同成立「長三角-香港聯合創新中心」（聯合創新中心），聚焦長三角產業需求對接與協同研發，進一步深化滬港兩地在科技創新、成果轉化及產業化發展方面的合作，並輻射帶動其他區域發展。



雙中心將共同推動「香港研發、長三角轉化、全球市場」的協同創新模式。其中長三角中心聚焦企業服務、技術支援、國際標準對接及出海發展；聯合創新中心則專注技術需求對接、協同研發及成果轉化，進一步提升生產力局服務長三角企業、「聯通大灣區」及對接全球市場的能力



在長三角國創中心主任劉慶教授(右一)的陪同下,生產力局主席陳祖恒議員,BBS(右二)一行, 參觀了長三角國創中心展廳,深入了解長三角國創中心在推動長三角地區創新鏈與產業鏈深度融合方面的探索與成效。（生產力局）

主席陳祖恒：標誌滬港合作邁新階段

生產力局主席陳祖恒表示，國家「十五五」規劃將大灣區與長三角定位為引領全國高質量發展的重要動力源，香港的國際化創科優勢與長三角的產業優勢高度互補，雙中心的成立標誌着滬港創新合作邁向新階段，未來將推動更多創新成果產業化及國際化。

在長三角國創中心主任劉慶教授(左二)與生產力局主席陳祖恒議員,BBS(右二)的見證下,長 三角國創中心管委會委員古元冬教授(左一)與生產力局首席數碼總監兼內地業務首席執行官黎少斌先生(右一),共同為「長三角—香港聯合創新中心」揭牌,標誌着長三角與香港科合作邁向新裡程。（生產力局）

長三角國創中心主任劉慶指，下一步雙方將依託聯合設立的創新平台，常態化對接技術需求與全球資源，加速長三角硬科技走向國際市場，為培育新質生產力注入動能。

發揮雙中心優勢 協助企業出海

生產力局過去一年多走進內地20多個城市，舉辦超過50場「集思匯」產業對接活動，並依託自主研發的「HKPC天工開物」人工智能平台，支持長三角企業轉型。作為特區政府「內地企業出海專班」核心成員，生產力局設立的「The Cradle出海服務中心」已收到超過600個意向諮詢，並為逾300個項目提供「出海6招」全方位服務。

生產力局首席數碼總監兼內地業務首席執行官黎少斌先生(右一)與生產力局内地業務發展副總裁王曉冬先生(左一),共同為生產力局在粵港澳大灣區以外設立的首個區域性總部「香港生產力促進局長三角中心」揭牌。（生產力局）

雙方自2023年簽署戰略合作協議以來，多個技術攻關項目已落地見效。長三角國創中心推動南京中科神光科技有限公司與生產力局合作開發3D打印新材料，顯著提升航空航天、汽車等高端零部件的性能與質量。

生產力局亦與長三角先進材料研究院聯合攻關，研發高性能散熱新材料，目前已突破多項核心工藝，推進設備國產化與兩地專利布局，相關產品將為CPU等晶片的壽命和算力提供保障，支持AI產業發展。未來生產力局將繼續服務港企深耕長三角市場，同時助力長三角企業借助香港平台揚帆出海。