科技園攜手羅氏升級端到端孵化　AI賦能慢性病早篩檢　減公院負擔

科技園公司與跨國藥企羅氏（Roche）宣布簽署戰略合作協議，將雙方自 2023 年展開的合作全面升級至「端到端（End-to-End）轉化及商業化支援」。今次合作緊扣本港首個《五年規劃》及「預防為重」的基層醫療方向，聚焦引入全球領先 AI 醫療技術推動癌症與慢性病早期篩檢、加速本地臨床轉化，並結合科學園 Incu-Bio 與羅氏全球網絡助初創出海。



特區政府正全力推進自主藥械審評的「第一層審批機制」，引進重點企業辦公室總監盧靜敏致辭時表示，政府將持續投入資源，建設香港成為國際醫療創新樞紐。



香港科技園公司與跨國藥企羅氏（Roche）宣布簽署戰略合作協議。（林澤鋒攝）

過去兩年支援多間初創 聚焦五大疾病領域走向商業化

過去兩年，科技園與羅氏已共同支援多間園區初創，涵蓋 AI 製藥、核酸藥物及新型診斷等。羅氏大藥廠香港及澳門總經理何艾媚指，雙方合作主要聚焦於五大疾病領域，包括眼科、乳癌、肺癌、認知障礙症，以及心血管及代謝疾病。

過去兩年，科技園與羅氏已共同支援多間園區初創，涵蓋 AI 製藥、核酸藥物及新型診斷等。（林澤鋒攝）

科技園生命健康科技總監謝麗娟表示，今次升級將搭建更完整轉化平台，結合羅氏的臨床試驗與全球市場網絡，助初創將科研成果由實驗室推向商業化。

謝麗娟表示，今次升級將搭建更完整轉化平台，結合羅氏的臨床試驗與全球市場網絡。（林澤鋒攝）

合作聚焦引入全球領先 AI 醫療技術推動癌症與慢性病早期篩檢、加速本地臨床轉化，並結合科學園 Incu-Bio 與羅氏全球網絡助初創出海。（林澤鋒攝）

心衰竭早篩1蚊博12蚊回報 AI監測儀預測兩小時血糖變化

在記者會問答環節上，羅氏診斷香港總經理羅子賢深入剖析「早發現、早治療」對整體醫療體系的經濟效益。他引述研究數據指，以心衰竭為例，「如果能夠及早診斷或早發現，你每1元投入，其實可以為整個醫療體系帶來12元嘅回報」，對紓緩公營醫療負擔具有巨大經濟效益。

羅子賢深入剖析「早發現、早治療」對整體醫療體系的經濟效益。（林澤鋒攝）

至於具體落地技術，羅子賢透露羅氏推出全球首個獲人工智能賦能的「持續葡萄糖監測系統（CGM）」。他解釋，糖尿病患者每天在飲食、運動等方面平均需要作出約 200 個生活決策，而結合 AI 技術的 CGM 能夠提前預測患者未來兩小時內的平均血糖變化，「等佢哋可以預知去規劃生活，減省過多的決策負擔，令生活質素更好。」

他提到，羅氏正與基層醫療藍圖相關持份者緊密溝通，積極探討將先進診斷科技帶入社區。

簽署戰略合作協議後，雙方共同舉行記者會。（林澤鋒攝）

AI眼底篩查逾千隻眼 「長效藥物」減注射頻率紓醫護壓力

何艾媚會上亦分享 AI 技術在社區篩查與創新藥物的落地範例。她指，羅氏早前已聯同香港中文大學及地區康健中心展開合作，利用 AI 眼底檢查技術為市民篩查糖尿病黃斑病變等眼疾，「目前已經篩查過千隻眼睛」，一旦發現異常可即時分流轉介至公立醫院跟進。

在治療層面，何艾媚以傳統眼底注射藥物作對比，指出傳統藥物通常需要每月注射一次，但現時引入的長效創新藥物採用「治療暨延長方案（treat-and-extend）」模式，在初期首 3 個月完成負荷劑量（loading dose）後，注射間隔可逐步延長至 3 個月甚至更長。

何艾媚指，羅氏早前已聯同香港中文大學及地區康健中心展開合作，利用 AI 眼底檢查技術為市民篩查糖尿病黃斑病變等眼疾。（林澤鋒攝）

她強調，這不僅減輕病人奔波之苦，「公營醫療機構最大負擔其實係成個醫療團隊嘅壓力，注射次數大大減少，對醫護團隊嘅負擔亦都大大減輕。」羅氏目前正與公立醫院合作收集真實世界數據（Real World Evidence），以驗證其長遠成本效益。

引進重點企業辦公室總監盧靜敏表示，政府將持續投入資源，建設香港成為國際醫療創新樞紐。（林澤鋒攝）

千挑廿五入選加速器 助初創授權併購「用藥用得早」

除技術落地，是次合作亦著力為初創企業打通出海路徑。科技園將聯同羅氏香港、羅氏診斷香港及羅氏中國加速器共同舉辦初創企業大賽。羅氏中國加速器負責人鄭中洲表示，加速器成立 6 年來斥資 3 億元人民幣打造，從逾千家公司中極嚴格篩選出 25 家成員企業進駐，提供全方位科研與商業支援，「我們超越單純房東與房客關係，而是戰略合作夥伴。」

鄭中洲表示，加速器成立 6 年來斥資 3 億元人民幣打造，從逾千家公司中極嚴格篩選出 25 家成員企業進駐，提供全方位科研與商業支援。（林澤鋒攝）

鄭中洲表示，加速器最終目標是推動初創與羅氏達成重磅授權（Licensing）或併購（M&A），目前已有 3 間科技園初創獲加速器共同培育。他強調，未來將結合雙方硬件與全球網絡，協助本土創新走向世界，「實現讓病人用藥『用得上、用得起、用得早』的願景。」