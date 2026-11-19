一般大廈水缸每三個月便需要清潔一次，現時主要靠工人進入屬密閉空間的水缸內部清潔，而且每次需時3小時以上，停水期間影響用戶日常。



為保障工人安全、減低洗水缸對用戶的影響，建築署、機電工程署、房屋署、房屋協會及香港智能建造研發中心攜手研發的「人工智慧清潔水箱機械人」。AI機械人設有AI鏡頭，分析水缸中污垢進行清潔，工人在水缸外透過平板電腦觀察清潔情況即可，AI機械人最快1小時即可清潔一個1萬公升的水缸。



項目大幅縮短洗水缸時間，並大大減低工人在密閉空間清洗水缸的風險，奪得2026香港資訊及通訊科技獎「商業方案大獎」和「全年大獎」。



人工智慧清潔水箱機械人重19公斤

洗水缸機械人兩棲設計 清潔時收集數據作日後參考

機器人採用兩棲設計，不但能在水中進行清潔，亦能以高壓水槍清潔水箱內不同的污垢。每次清潔時機械人亦能收集各項水缸數據，作日後紀錄參考。團隊表示，希望日後機械人能夠推廣至私人市場，確保香港食水安全。

團隊亦同時獲得「全年大獎」，有機會到國際交流

AI語音APP 助言語障礙者日常與別人溝通

香港資訊及通訊科技獎設有多個組別獎項，其中「智慧市民大獎」由健聲科技憑「聲語同行」應用程式奪得。程式專為因中風、柏金遜症或其他腦部損傷而出現言語障礙或發音不清的人士而設，透過捕捉用戶的聲紋、音色及語氣，結合最新AI及語音重建技術，將含糊的句子即時「翻譯」成清晰語音，方便患者與家人日常溝通。

負責項目的中文大學系統工程與工程管理學系助理教授吳錫欣指出，研發計劃早於2013年展開，過程中最困難的是收集大量數據，以訓練人工智能和辨識不同用戶的發音特色。他表示，現時已有多間非牟利機構及安老院舍引入應用程式，有效提升患者與照顧者的溝通效率。

聲語同行團隊獲得智慧市民大獎

AI影像結合手套助癱瘓患者復康

「智慧生活大獎」由鋒視有限公司的「面具師」獲得。系統專為臉部神經麻痹、手及肢體功能障礙等神經系統疾病患者而設計。

以往在癱瘓患者的復康過程中，治療師會利用各種意象訓練方法，例如讓患者透過鏡子觀察健康肢體的動作，讓大腦產生癱瘓肢體正常活動的錯覺，不過此療法十分依賴患者的想像能力，並不適合所有患者。

「面具師」配備鏡頭分別捕捉使用者的面部及手部動態，再透過AI預判患者的運動意圖，即時生成相應的面部表情及手部動作影像，並配合Exoskeleton Glove輔助完成指定動作，目前已有逾300名患者使用這套方案，復康成效較傳統療法高出2.5倍以上。

「面具師」團隊表示未來亦會將系統擴展到下肢及全身，希望協助更多患者。

逾1,500份作品參賽 競逐八大獎項

今屆共有超過1,500份參賽作品，比去年增加逾500份，分別競逐數碼娛樂獎、金融科技獎、資訊科技初創企業獎、商業方案獎、智慧生活獎、智慧出行獎、智慧市民獎及學生創新獎八個獎項，以及全年大獎。

2026香港資訊及通訊科技獎得獎名單 1. 數碼娛樂大獎 極專注有限公司（QuestXR） 2.金融科技大獎 亞丁金融控股有限公司（亞丁場外資產電子化交易平台） 3.資訊科技初創企業大獎 炫幻視界（智匯：危機應變智能體） 4.商業方案大獎 建築署、機電工程署、房屋署、房屋協會及香港智能建造研發中心 （人工智慧清潔水箱機械人） 5.智慧生活大獎 鋒視有限公司（面具師） 6.智慧出行大獎 港鐵公司（無人機隧道巡檢系統） 7.智慧市民大獎 健聲科技有限公司（聲語同行） 8.學生創新大獎 香港科技大學（李思晉／黎卓寧／梁晶晶／吳卓庭）／香港中文大學（陳顥邦） Syntrak